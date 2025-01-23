Zeytinyağı skandalı! İşte sahtecilik yapan firmaların listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinyağında sahtecilik yapan firmaları ve markaları içeren güncel listeyi paylaştı.
Onlarca markanın yer aldığı bu liste, vatandaşlar arasında büyük tedirginlik yarattı. Sahtecilik yapılan zeytinyağlarının içine düşük kaliteli zeytinyağları ve tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.
Zeytinyağı fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahtecilik olaylarının artması, tüketicilerin güvenini sarsarken, Tarım ve Orman Bakanlığı sahtecilik yapan firmaların isimlerini kamuoyuyla paylaştı. İşte Bakanlık tarafından açıklanan hileli zeytinyağı markaları:
Hile Tespit Edilen Markalar
Akdeniz Zeytinyağı Gıda
Markalar: Yeni Körfez, Edremit Gömeç, Tad Ayvalık, Ege Sızma, Yeni Zeybek Tarım
Tespit: Daha düşük kaliteli zeytinyağı ve tohum yağlarının karıştırılması
SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti.
Marka: Ayvalık Köy Koop
Tespit: Taş Baskı Natürel Sızma Yağında tohum yağlarının karıştırılması
Akçin Zeytinyağı
Tespit: Tohum yağları karıştırılması
Abbas Baba Zeytincilik
Tespit: Tohum yağları karıştırılması
Bakanlık yetkilileri, vatandaşları daha bilinçli olmaya davet ederken, sahtecilik yaptığı tespit edilen firmalar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.