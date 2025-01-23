Zeytinyağı skandalı! İşte sahtecilik yapan firmaların listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinyağında sahtecilik yapan firmaları ve markaları içeren güncel listeyi paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Zeytinyağı skandalı! İşte sahtecilik yapan firmaların listesi
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 Onlarca markanın yer aldığı bu liste, vatandaşlar arasında büyük tedirginlik yarattı. Sahtecilik yapılan zeytinyağlarının içine düşük kaliteli zeytinyağları ve tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

Zeytinyağı fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahtecilik olaylarının artması, tüketicilerin güvenini sarsarken, Tarım ve Orman Bakanlığı sahtecilik yapan firmaların isimlerini kamuoyuyla paylaştı. İşte Bakanlık tarafından açıklanan hileli zeytinyağı markaları:

Zeytinyağı skandalı! İşte sahtecilik yapan firmaların listesi - Resim : 1

Hile Tespit Edilen Markalar
Akdeniz Zeytinyağı Gıda

Markalar: Yeni Körfez, Edremit Gömeç, Tad Ayvalık, Ege Sızma, Yeni Zeybek Tarım
Tespit: Daha düşük kaliteli zeytinyağı ve tohum yağlarının karıştırılması
SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti.

Marka: Ayvalık Köy Koop
Tespit: Taş Baskı Natürel Sızma Yağında tohum yağlarının karıştırılması
Akçin Zeytinyağı

Tespit: Tohum yağları karıştırılması
Abbas Baba Zeytincilik

Tespit: Tohum yağları karıştırılması

Zeytinyağı skandalı! İşte sahtecilik yapan firmaların listesi - Resim : 2
Bakanlık yetkilileri, vatandaşları daha bilinçli olmaya davet ederken, sahtecilik yaptığı tespit edilen firmalar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

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