Zeytinyağı skandalı! İşte sahtecilik yapan firmaların listesi

Onlarca markanın yer aldığı bu liste, vatandaşlar arasında büyük tedirginlik yarattı. Sahtecilik yapılan zeytinyağlarının içine düşük kaliteli zeytinyağları ve tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

Zeytinyağı fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahtecilik olaylarının artması, tüketicilerin güvenini sarsarken, Tarım ve Orman Bakanlığı sahtecilik yapan firmaların isimlerini kamuoyuyla paylaştı. İşte Bakanlık tarafından açıklanan hileli zeytinyağı markaları:

Hile Tespit Edilen Markalar

Akdeniz Zeytinyağı Gıda

Markalar: Yeni Körfez, Edremit Gömeç, Tad Ayvalık, Ege Sızma, Yeni Zeybek Tarım

Tespit: Daha düşük kaliteli zeytinyağı ve tohum yağlarının karıştırılması

SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti.

Marka: Ayvalık Köy Koop

Tespit: Taş Baskı Natürel Sızma Yağında tohum yağlarının karıştırılması

Akçin Zeytinyağı

Tespit: Tohum yağları karıştırılması

Abbas Baba Zeytincilik

Tespit: Tohum yağları karıştırılması



Bakanlık yetkilileri, vatandaşları daha bilinçli olmaya davet ederken, sahtecilik yaptığı tespit edilen firmalar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.