Zeytinyağında Hileye Dikkat! Sahte Zeytinyağı Üretilip Piyasaya Sürülüyor

Haber: Şevval İskender - Kamera: Alikan Uçar

Yemeklerde, salatalarda, kahvaltılarda kullandığımız zeytinyağına dikkat! Çünkü zeytinyağı satışlarında sahtecilik artmış durumda. Kokusu, rengi, içeriği taklit ediliyor. Sahte zeytinyağı üretilip piyasaya sürülüyor.

Son dönemlerde e-ticaret sitelerinde zeytinyağının litre fiyatı 80 TL alıcı buluyor. Ama zeytinyağı gerçekten orijinal mi?

Peki zeytinyağının doğal olduğunu nasıl anlarız? Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma anlattı. Sırma, "Güvenilir bir markadan, Tarım ve Orman Bakanlığının denetlediği yerden almak önemli. Bunun yanında koku, görüntüsüne ve boğaz yakmasına bakılabilir ama bunlar sahteciliği anlamak için yeterli olmayabiliyor." dedi.

İnternet sitelerinden veya marketlerden alınan zeytinyağlarına da dikkat etmek şart.

Artan kuraklığın girdi maliyetlerini artırdığını dile getiren uzmanlar piyasada doğal zeytinyağlarının ortalama litre fiyatının 160 lira ile 240 lira aralığında olduğunu söylüyor. Gıda sahteciliğine ilişkin uzmanlar uyarıyor.