Zona Hastalığına Muhteşem Çözüm Yolu! Her Gün Bir Damla Yutun ve Zona Hastalığından Kurtulun!

Zona hastalığı çok önemli deri hastalıklarından biridir. Zona hastalığı, genelde 50 yaş üstü bireylerde görülen bir hastalık türüdür. Fakat her yaşta bireylerde görülme ihtimalide vardır. 70 yaşından sonra dört kişiden birinde, 80 yaşından sonra her iki kişiden birinde görülen zona hastalığının en önemli sebeplerinden biri; yaşlanma sonucu bağışıklık sisteminin çökmesidir. Halk arasında “gece yanığı” olarak bilinen zona hastalığı; suçiçeğine neden olan “varisella zoster” virüsünün sebep olduğu ikincil bir hastalıktır.

Zona Hastalığı Nedir?

Halk arasında gece yanığı olarak bilinen zona hastalığı, “varisella zoster” virüsünün etkisiyle ciltte kızarıklık, kabarcık ve döküntülere yol açmaktadır. Derinin altındaki sinirlerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan ağrılı bir enfeksiyon çeşididir. Zona hastalığı, hem sinirlere hem de deriye zarar verir. Aynı zamanda zona hastalığına neden olan virüs, suçiçeği hastalığına da neden olur. Bundan dolayı suçiçeği hastalığı geçmişi olan bir kişinin ilerleyen zamanlarda zona hastalığına yakalanması yüksek ihtimaldir.

Geçmişte suçiçeği hastalığı geçiren bir kişi ilerleyen zamanlarda herhangi bir enfeksiyon hastalığı geçirmesi durumunda zona hastalığı etkisini gösterebilir. Böylece zona hastalığı suçiçeğine bağlı olarak ve çeşitli enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak etkisini artırabilir. Zona hastalığına etki eden en önemli faktör yaşlılıktır. Yaşlandıkça bu hastalığın görülme oranı oldukça yükselir.

Zona Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Çörekotu Yağı: Çörekotu yağı zona hastalığına birebir fayda sağlayan bir yağ türüdür. Çörekotu yağını günde 1 defa aç karnına, 1 yemek kaşığı tüketin. Böylece sona hastalığını en aza indirmiş olacaksınız. Çörekotu yağı, bağışıklık sistemini güçlendiren bileşenleri içerisinde barındırmaktadır. Aynı zamanda iltihap önleyici olduğundan dolayı iltihaplı hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Semizotu: Semizotu çok sağlıklı bir sebze türüdür. Semizotunu dilerseniz çiğ bir şekilde, dilerseniz de yoğurdun içerisine karıştırarak tüketebilirsiniz.

Zona Hastalığına Karşı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Kürü

1 bardak kaynar suyun içerisine 5 adet karabaş otu ve bir tutam melisa otu ekleyin. 7 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Demlenen çayı süzün ve ılıyınca tüketin. Bu kürü, her gün akşam yemeğinden en erken 2 saat sonra için. Her gün taze olarak hazırlanmasına dikkat edin.

Deneyecek olanlara şifa olsun.