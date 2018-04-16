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Şam’a atılan füze, Ankara’ya atılmıştır!

Mehmet Bedri Gültekin

Mehmet Bedri Gültekin

16 Nisan 2018, 10:12
.14 Nisan gecesi Şam başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli yerlerine atılan füzeler gerçekte Ankara’ya, İstanbul’a, Malatya’ya, Diyarbakır’a atıldı.

Onun için dostumuz, komşumuz ve kardeşimiz Suriye’ye atılan füzeleri alkışlayan AKP Hükümeti sözcüleri, gerçekte Türkiye’yi vuran ABD füzelerini alkışlamışlardır.

Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim kalın Suriye’ye yapılan saldırıyı olumlu bulduklarını açıkladılar.

Esad düşmanlığını hareket noktası olarak alanlar, Türkiye’nin en hayati çıkarları söz konusu olduğunda bile mezhebi saplantılarından kurtulamayanlar, ibret verici bir tavır ortaya koymuşlardır.

Şam’a atılan füzenin gerçekte Ankara’ya atılmış olduğunu görmeyenler Türkiye’yi yönetemez.
 
ABD’yi çıldırtan gelişme      

Suriye Devleti ve Ordusu, emperyalizm tarafından başına musallat edilen terör örgütlerine karşı mücadelesinde büyük başarılar elde etti.

Terör örgütleri, son olarak Başkent Şam’ın hemen yanıbaşında ellerinde bulundurdukları Doğu Guta’yı, Suriye Ordusu’nun operasyonları sonucu terk etmek zorunda kaldılar. Türkiye ve Rusya’nın arabulucu olması sonucu burada bulunan örgüt militanları, aileleri ile birlikte İdlib’e ve Cerablus’a taşınmayı kabul ettiler. Anlaşmaya varıldı ve tahliyeler başladı.

İşte bu gelişme ABD’yi deyim yerindeyse çıldırttı. Kaybedenlerin telaşı ve hesapsızlığı içine girdiler.

Doğu Guta’da kimyasal gaz kullanıldığı yalanı, işte bu çaresizlik içinde servis edildi.
 
İktidarın cevaplaması gereken sorular

AKP Hükümeti, Suriye konusunda bugüne kadar yaptığı vahim hataların o kadar esiri olmuştur ki, şu en basit soruları bile kendine sormaktan aciz hale gelmiştir.

1. Suriye Hükümeti kazandığı ve karşısındaki örgütlerle anlaştığı ve tam kontrolü sağladığı yerde neden kimyasal gaz kullansın?

2. Suriye Hükümeti kimyasal saldırı yalanı üzerine derhal Uluslararası Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nü (OPCW), Doğu Guta’da inceleme yapmaya davet etti. Türkiye de isterse oraya heyet gönderebilir ve iddiaları yerinde inceleyebilir. Bunu yapmak yerine ABD’nin yalanının peşine takılmak hangi aklın ürünüdür?

3. “Kimyasal silah” yalanı ABD’nin ilk yalanı değil. Irak’ı da aynı yalanlarla işgal etti ve iki milyona yakın Müslüman Iraklının ölümüne yol açtı. ABD’nin hemen her savaş öncesinde ve sırasında söylediği yalanların haddi, hesabı yok.

4. Türkiye’nin bugün esas sorunu bölücü teröre karşı mücadeledir. ABD ve İsrail ise o bölücü terörün arkasında duruyorlar. Nesnel olarak Suriye ile aynı düşmana karşı birlikte savaşıyoruz. Hal böyleyken ABD ve İsrail ile birleşip Suriye’ye vurmak, kendi ayağımıza kurşun sıkmak anlamına gelmiyor mu?

5. Türkiye bugün bölgede Rusya, İran ve Irak ile birlikte hareket ediyor. Bu sayede ABD’nin “Kürt koridoru” planı bozuldu. Barzani’nin İkinci İsrail’i kurmak hamlesi boşa çıkarıldı.

“Kimyasal gaz saldırısı” yalanında ve ardından gerçekleşen füze saldırısında Türkiye; Rusya ve İran ile ters düştü? AKP iktidarı bu tavrıyla da kendi kuyusunu kazmıyor mu?

Rusya ve İran’la ters düşen Türkiye, teröre karşı mücadelesini sürdürebilir mi?
 
Türk Milleti affetmeyecektir!

ABD ve İsrail’in bölgedeki esas hedeflerinin Türkiye olduğunu anlamak için daha ne olması gerekiyor? PKK’ya verilen beşbin TIR ve ikibin uçak dolusu silah, Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın hakimiyeti altındaki alanlarda bulunan 20 ABD üssü ve binlerce ABD askerinin varlığı yetmiyor mu?

Teröre karşı mücadelede bugüne kadar verdiğimiz binlerce şehit, bize karşımızdaki düşmanın kim olduğunu göstermedi mi?

Güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör kuşağı, kurulmak istenen  “İkinci İsrail” kimin eseridir?

Bugün Suriye’yi hedef alan füzeler eğer amacına ulaşırsa, savaş yarın Türkiye’ye taşınacaktır? Bugün sınırlarımızın dışında yapmak zorunda kaldığımız “Fırat Kalkanı”, “Zeytin Dalı” gibi operasyonları”, o zaman sınırlarımızın içinde yapmak durumunda kalacağız.

Hepsinden önemlisi, komşumuz, dostumuz, kardeşimiz emperyalistlerin ve siyonistlerin füzeleri ile vurulurken alkışlamak; hangi Müslümanlıkla, hangi insanlıkla izah edilecektir?

Türk Milleti, zalimlerin füzelerini alkışlayanları affetmeyecektir

Mehmet Bedri Gültekin
ulusal.com.tr
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