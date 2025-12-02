2 Aralık 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı: Kazandıran numaralar belli oldu

Milli Piyango Online’ın 2 Aralık 2025 tarihli Süper Loto çekilişi yapıldı. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve kazandıran numaralar MP Online üzerinden erişime açıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
2 Aralık 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı: Kazandıran numaralar belli oldu
Yayınlanma:

Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen Süper Loto’nun haftanın ikinci çekilişi 2 Aralık 2025 Salı akşamı yapıldı. Son dönemlerde sık sık devreden büyük ikramiyesiyle ilgi çeken oyunda, şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar açıklandı.

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen çekiliş, saat 21.30’da Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekilişte 1 ile 60 arasından belirlenen 6 şanslı numara duyuruldu. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve kazanan kolon sayısı MP Online sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor.

Çekilişin ardından hazırlanan resmi sonuç sayfası üzerinden oyuncular biletlerini hızlı şekilde sorgulayabiliyor. Sisteme giriş yapan kullanıcılar, kazandıran numaraların yanı sıra ikramiye dağılımını ve diğer kategorilerdeki kazanan sayılarını görüntüleyebiliyor.

Son dönemde büyük ödülün sık sık devretmesi nedeniyle bu haftaki çekilişe olan ilgi dikkat çekti. Talihlilerin açıklanmasıyla birlikte ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı sosyal medya ve MP Online üzerinden anlık olarak takip ediliyor. 

AFAD duyurdu: Karabük’te deprem oldu!AFAD duyurdu: Karabük’te deprem oldu!Gündem
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değiştiMevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değiştiEkonomi
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
süper loto
Günün Manşetleri
Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
“Son tuğlaları koyuyor, son çivileri çakıyoruz”
BOTAŞ Silivri Tesisleri'nde yangın
Karadeniz'de Rus tankerine saldırı düzenlendi
Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref gözaltında!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
103 örgüt mensubu ikna edilerek teslim oldu
Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
12 firari suçlu farklı ülkelerden Türkiye’ye getirildi
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
2 Aralık'ta hangi illerde yağış var? 2 Aralık'ta hangi illerde yağış var?
Altın fiyatlarında ibre tersine döndü Altın fiyatlarında ibre tersine döndü
Uyurken bile kazanın! Uyurken bile kazanın!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor