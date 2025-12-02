2 Aralık 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı: Kazandıran numaralar belli oldu

Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen Süper Loto’nun haftanın ikinci çekilişi 2 Aralık 2025 Salı akşamı yapıldı. Son dönemlerde sık sık devreden büyük ikramiyesiyle ilgi çeken oyunda, şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar açıklandı.

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen çekiliş, saat 21.30’da Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekilişte 1 ile 60 arasından belirlenen 6 şanslı numara duyuruldu. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve kazanan kolon sayısı MP Online sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor.

Çekilişin ardından hazırlanan resmi sonuç sayfası üzerinden oyuncular biletlerini hızlı şekilde sorgulayabiliyor. Sisteme giriş yapan kullanıcılar, kazandıran numaraların yanı sıra ikramiye dağılımını ve diğer kategorilerdeki kazanan sayılarını görüntüleyebiliyor.

Son dönemde büyük ödülün sık sık devretmesi nedeniyle bu haftaki çekilişe olan ilgi dikkat çekti. Talihlilerin açıklanmasıyla birlikte ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı sosyal medya ve MP Online üzerinden anlık olarak takip ediliyor.