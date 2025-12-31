800 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Büyük ikramiye 3031385 numaralı bilete çıktı

2026 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye 800 milyon TL’lik bilete isabet etti. Kazanan numaralar ve il il dağılım haberimizde.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
800 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Büyük ikramiye 3031385 numaralı bilete çıktı
Yayınlanma:

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen çekilişin kazanan bilet numaraları belli oldu.

31 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişi kapsamında, saat 18.30 ile 22.00 arasında 1.600 TL ile 80.000.000 TL arasındaki ikramiyeleri kazanan numaralar belirlendi.

800 Milyon TL’lik büyük ikramiye ise aşağıdaki numaraya çıktı:
3 – 0 – 3 – 1 – 3 – 8 – 5

Büyük ikramiye, İstanbul Esenyurt ve İstanbul Ümraniye ilçelerinde birer çeyrek bilete ve Konya Akşehir’de bir çeyrek bilete isabet etti.

Kazanan numaralar ve ikramiye dağılımlarıyla ilgili detaylı bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor.

THY ve AJet seferleri iptal etti: 1 Ocak uçuşlarına hava engeliTHY ve AJet seferleri iptal etti: 1 Ocak uçuşlarına hava engeliGündem
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney: Bana bunu neden yaptıklarını biliyorsunuzUyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney: Bana bunu neden yaptıklarını biliyorsunuzGündem
büyük ikramiye
Günün Manşetleri
Yurtdışı çıkış harcı, ÖİV ve ÖTV zamlandı
Yüzde 85’i insan kaynaklı...
7 ismin mal varlığına el konuldu
Valilik o ilçeleri tek tek sayıp uyardı
Olumsuz takvime rağmen o rakam aşıldı
Türkiye’nin dış borç stoku belli oldu
"2026'da laf değil iş üreteceğiz"
''Suriye inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır."
25 ilde eş zamanlı operasyon!
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat
Çok Okunanlar
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor?
Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor Meteoroloji uyardı! 1 Ocak’ta bu şehirlere kar geliyor
Emekliye ocak öncesi piyango gibi haber Emekliye ocak öncesi piyango gibi haber
Akaryakıtta ÖTV zammı kapıda Akaryakıtta ÖTV zammı kapıda
Meteoroloji'den 42 ile uyarı Meteoroloji'den 42 ile uyarı