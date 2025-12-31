800 milyon TL büyük ikramiye kime çıktı? Büyük ikramiye 3031385 numaralı bilete çıktı

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen çekilişin kazanan bilet numaraları belli oldu.

31 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişi kapsamında, saat 18.30 ile 22.00 arasında 1.600 TL ile 80.000.000 TL arasındaki ikramiyeleri kazanan numaralar belirlendi.

800 Milyon TL’lik büyük ikramiye ise aşağıdaki numaraya çıktı:

3 – 0 – 3 – 1 – 3 – 8 – 5

Büyük ikramiye, İstanbul Esenyurt ve İstanbul Ümraniye ilçelerinde birer çeyrek bilete ve Konya Akşehir’de bir çeyrek bilete isabet etti.

Kazanan numaralar ve ikramiye dağılımlarıyla ilgili detaylı bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor.