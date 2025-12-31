Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Bilet sorgulama ekranı açıldı

Yılbaşı eğlencesinin en heyecanlı geleneklerinden olan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, milyonlarca kişi tarafından büyük merakla takip ediliyor. 800 milyon TL olan büyük ikramiyenin kimlere çıkacağı konusunda nefesler tutuldu.

Yeni yıla şansla girmek isteyen vatandaşlar, “Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta, ne zaman başlayacak, nereden izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Milli Piyango bileti satışları saat 18.00’de sona erecek. Çekiliş ise 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da başlayacak.

18.30 – 22.00 saatleri arasında 1.600 TL ile 80.000.000 TL arasındaki ikramiyeleri kazanan bilet numaraları açıklanacak.

Büyük ikramiye olan 800.000.000 TL ile amorti çekilişi, saat 23.15 – 23.30 arasında gerçekleştirilecek.

Tüm çekilişler Şans Merkezi’nden canlı olarak yayınlanacak. Büyük ikramiye çekilişi ayrıca Kanal D ekranlarından da canlı takip edilebilecek. Kanal D’nin canlı yayını 23.15’te başlayacak.

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı da erişime açılacak. Bilet numarasını giren vatandaşlar kazanç durumunu öğrenebilecek. Sıralı tam liste yayımlandığında tüm sonuçlar ayrıntılı görülebilecek.