Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 30 Ekim Milli Piyango sorgulama ekranı

Şans oyunu severler, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Haftanın belirli günlerinde yapılan çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor.

Bir önceki çekilişte kazandıran numaralar 10 - 22 - 39 - 41 - 48 - 49 olarak açıklanmıştı.

Yeni çekilişin sonuçları henüz duyurulmadı. Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran sayılar ve sorgulama ekranı haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için www.millipiyangoonline.com adresinden ya da Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden sorgulama yapılabiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir oyundur. Oyuncular en az 2, en fazla 6 sayıyı bilerek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilir.

Süper Loto’yu online oynamak isteyenler, Milli Piyango’nun resmi sitesi veya uygulaması üzerinden kupon oluşturabilir. Dileyenler en yakın Milli Piyango satış bayilerini ziyaret ederek de oyuna katılım sağlayabilir.

Not: 30 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında, kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri bu sayfada güncellenecektir.