Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 30 Ekim Milli Piyango sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi merakla bekleniyor. 30 Ekim 2025 tarihli çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı haberimizde yer alacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 30 Ekim Milli Piyango sorgulama ekranı
Yayınlanma:

Şans oyunu severler, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Haftanın belirli günlerinde yapılan çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor.

Bir önceki çekilişte kazandıran numaralar 10 - 22 - 39 - 41 - 48 - 49 olarak açıklanmıştı.
Yeni çekilişin sonuçları henüz duyurulmadı. Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran sayılar ve sorgulama ekranı haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için www.millipiyangoonline.com adresinden ya da Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden sorgulama yapılabiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir oyundur. Oyuncular en az 2, en fazla 6 sayıyı bilerek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilir.

Süper Loto’yu online oynamak isteyenler, Milli Piyango’nun resmi sitesi veya uygulaması üzerinden kupon oluşturabilir. Dileyenler en yakın Milli Piyango satış bayilerini ziyaret ederek de oyuna katılım sağlayabilir.

Not: 30 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında, kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri bu sayfada güncellenecektir.

Süper Loto Sonuçları
Günün Manşetleri
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
'İstanbul Senin' verilerini sızdırdığı iddia edilen 4 personel gözaltında!
Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı
Gebze'de 5 kişilik ailenin ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ödül
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri
Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları 1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları
İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı
31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak! 31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak!