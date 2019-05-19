Savaş baronlarına karşı İran direnişinin olası sonuçları

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Sınıfsal karakterli bir bakış açısından olsa gerek, Amerika’ya hiçbir zaman bir devlet olarak bakmadım. Köktenci bir bakış açısı diyebilirsiniz ama hep öyle baktım, çoğu zaman da haklı çıktım.Amerikan devleti, hiçbir zaman, bir ulus devlet olmadı. Her zaman ülke içindeki büyük zenginlerin bir çatı örgütü olarak hüküm sürdü.Amerikan halkının çıkarlarından çok, monopollerin (tekel-şirketlerin) çıkarının çatı örgütü oldu. NATO da dünya ölçeğinde bu monopollerin piyasa/Pazar güvenlik örgütü görevini yürüttü.Monopoller, kapitalizmin rekabet unsurunu hiç sevmezler. Rekabet kavramını, sadece, ideolojik baskı aracı olarak kullanırlar. Lakin kendileri rekabet etmezler. Gelecekte rakip olma ve büyüme ihtimali olan şirketleri ya satın alırlar ya da imha ederek yol alırlar.Monopollerin ahlakı yoktur. Tahakkümün sadece kar ve büyüme üzerinden sağlanacağını düşündüklerinden planları vardır. Planlamalarının başında da diğer dünya şirketlerine nasıl tahakküm ederiz planı vardır.Özetle,Monopollerin, çıkarlarını genişletmek için dünyanın ilk zayıf halkası olan ve enerjinin de bol olduğu İslam ülkeleridir. Monopollerin içinde egemen olan Yahudi anlayışı ya da felsefesi diyebiliriz.Monopollerin saldırgan karakterini felsefi olarak koyduktan sonra İran direnişine geçebiliriz.Bize İsrail meselesi olarak anlatılmaya çalışılsa da, İran meselesi monopollerin büyüme ve hükmetme meselesidir.İran’ın direnişi esas itibariyle bu monopollere karşı direniştir. Yani elindeki petrolün, monopollerce yağmalanmasına karşı direnmektedir.Bu haklı ve meşru direniş, İran için varlık nedeni olan Petrolün yağmalanmasına karşıdır. Varlık yokluk direnişidir. Bu direnişin ABD tarafından teslim alınmasına imkân yoktur.İran direnişinin temel enerjisi ve iradesi buradan gelir.Benim görüşüm ABD eninde sonunda bir savaşı göze alacaktır. Çünkü monopollerin aklı hükmetmek dışında başka türlü işlemez.Vietnam olur mu derseniz, Vietnam felaketinden daha büyük olur. İran büyük felaketler yaşasa da, ABD’nin de sonu olur.