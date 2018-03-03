Savaş ciddi bir iştir

Çinli strateji ustası Sun Tzu şöyle diyor:Savaşta strateji ve taktikler hayati önem taşır. Taktiklerde hata olabilir. Taktik bazı girişimler mutlak başarısızlıkla da sonuçlanabilir. Bunların telafi imkânı vardır. Ancak esas olan stratejidir. Stratejik seviyede bir sorun varsa, askeri ve siyasi hedeflere ulaşma şansı yoktur. Sağlıksız bir stratejiyi başarılı taktikler de kurtaramaz! Muharebeyi kazandıran taktikleri düşmanımız öğrenebilir; tedbir de alabilir ama bizi zafere götüren stratejiyi düşman asla göremez. Sağlam kurgulanan gerçekçi bir strateji bizi kolayca hedefe ulaştırır.Askeri harekâtta kuşatma geniş olarak tartışılan bir konudur. Bir şehrin kuşatılması tarihsel süreçlerde sık olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Leningrad kuşatması gibi birçok tarihi olayın filmi de çekilmiştir. Her bir kuşatma özel bir durumdur ve kendi özel koşulları içinde değerlendirilmelidir. Bir alanda sonuç veren bir kuşatma eylemi, diğer bir alanda başarısız olabilir. Ama tartışılan konu şudur:Geri çekilme ya da kaçma olasılığı olmayan bir savaşçı ölüme meydan okuyarak savaşır. Farkında olmadan hayatta kalmak için bütün yaratıcılığını cesaretle kullanır; bir savaş makinesine dönüşür. Ayrıca böyle durumlarda birlik disiplini, dayanışma ve taktik etkinlik artar. Emre itaat ve sadakat duygularının da yükseldiği tespit edilmiştir. Harp tarihi bize,söyler.Bu nedenle bazı strateji uzmanları bu tür durumlarda,ileri sürer. Tezleri şudur:Düşmanda geri döndürülemez bir çözülme süreci başlar. Eğer bu atmosfer yapılan anonslar, atılan bildiriler gibi uygun psikolojik harp yöntemleri ile desteklenirse, çözülme daha da hızlanır. Eğer kuşatma ile ulaşılacak askeri hedeflerin acil olarak ele geçirilmesi gerekiyorsa, düşmanın çekilmesine izin verilmesi de değerlendirilmelidir.Günümüzde, vekâlet savaşları da dâhil her türlü çatışmada en önemli unsur istihbarattır. Devlet dışı aktörlerin katıldığı çatışmalarda istihbaratın önemi daha da artar. Çünkü terör örgütlerinin de muharebe sahnesinde olduğu çatışmalarda geleneksel istihbarat usulleri yeterli olmayabilir. Daha etkili ve yaratıcı yöntemler gerekir. İnsan İstihbaratı ve İnsansız Hava Araçları ile havadan gözetleme önem ve öncelik kazanır. Düşman haberleşmesinin gizlice dinlenmesi (COMINT) başarıya giden yolu kısaltır. Dinamik, gerçek zamanlı, anlık ve operasyona yönelik (actionable intelligence) istihbarat ön plana çıkar. Hedef şehirlerde geniş bir istihbarat ağı kurulmalıdır. Müzahir yöre halkı bu konuda hayati bir rol oynayabilir. Ayrıca İstihbarata Karşı Koyma (İKK) konusunda da son kerte dikkatli olunmalıdır. Birliklerin harekâtı düşmandan gizlenmelidir.Diğer taraftan bir terör örgütü bir devlete yaslanıyorsa, o devletin bütün istihbarat toplama gayretinin karşı taraf üzerinde odaklanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede şüpheli ülkelere karşı da etkin önlemler alınmalıdır.Sun Tzu ile başladık; onunla bitirelim: