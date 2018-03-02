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Savaş haritalarının gözler önüne serdiği gerçek: PKK ve IŞİD’in ABD-İsrail senaryolarındaki “piyon kardeşliği”

Mehmet Bedri Gültekin

Mehmet Bedri Gültekin

02 Mart 2018, 17:30
    ABD, bilindiği üzere IŞİD bahanesiyle, 2011 yılında çekildiği Irak’a yeniden asker gönderdi. Şimdi Suriye’de Fırat’ın doğusunda bulunan 14 askeri üssünün gerekçesi de IŞİD.

    ABD sözcüleri, Türkiye’nin Afrin harekatına da, IŞİD’e karşı mücadelede “dikkatleri dağıtacağı” gerekçesi ile karşı çıktıklarını söylüyorlar.

    Gerçek nedir? Suriye savaş haritasının gözler önüne serdiği bir tabloyu anlatarak soruya cevap verelim:

    Başta Wikipedia olmak üzere çeşitli internet siteleri, Suriye ve Irak iç savaşlarının haritalarını neredeyse her gün güncelleyerek yayınladılar ve yayınlamaya devam ediyorlar. Gelişen haberleşme teknolojisi ve internet sayesinde altı yıl boyunca bütün dünya, hangi köy ya da hangi mahalle kimin elinde; adeta film izler gibi takip etme olanağı buldu.

    Şimdi IŞİD’in bittiği söyleniyor. Irak’da IŞİD’ın tamamen bittiği doğru ama Suriye’de değil. Irak’ta ABD ile araya mesafe koyan Devlet, IŞİD’i kendi topraklarından tamamen söküp attı.

    Suriye’de ise IŞİD üç bölgede hala varlığını sürdürüyor:

    1. Bölge: ABD Destekli PKK (SDG) güçlerinin kontrolü altında olan Fırat’ın kuzeyi. Haseke’nin güneydoğusunda Irak sınırından başlayarak güneyde Burgut Tuz Gölü’ne kadar olan geniş bölge. 

    2. Bölge: Deyruzor ilinin güneydoğusunda Fırat nehrinin kuzeyinde bulunan Hajin’den başlayarak Albu Kemal sınır kapısına kadar olan ve gene ABD – PKK bölgesindeki alan.

    3. Bölge: Güneyde İsrail işgali altındaki Golan yaylalarına sınır olan alan.

    ABD bilindiği üzere IŞİD terör örgütüne karşı mücadele etmek bahanesi ile Suriye’ye asker gönderdi, PKK’ya bugüne kadar 5000 Tır ve 2000 uçak ağır silah verdi. Ve 2018 yılında da gene aynı bahaneyle PKK’ya 550 milyon dolarlık silah daha vereceğini açıkladı.

    Ama öte yandan gerçek, bütün çıplaklığı ile gözler önünde. IŞİD’in varlığı, diğer bütün alanlarda neredeyse sıfırlanırken; ABD ve İsrail’in kontrol ettiği bölgelerde ise devam ediyor.
    Herkesin bildiği bir geçek bir kez daha kanıtlanıyor. ABD’nin yalanı bir kez daha ortaya çıkıyor.

IŞİD’in kısa tarihi

    IŞİD, 2004 sonrasında bizzat ABD tarafından kurduruldu. Örgütün ilk lideri Ebu Ömer el Bağdadi’nin Irak işgalinin ardından ABD’lilerle olan ilişkisinin belgeleri sonraki yıllarda yayınlandı.

    Örgütün 2011 sonrasında gerek Irak gerekse Suriye’de hızla yayılması, çok geniş alanları kontrol etmesi, önemli petrol ve doğal gaz sahalarına hakim hale gelmesi olağan bir durum değildi.

    Hele yaklaşık 70 bin kadar Irak askerinin olduğu 4 milyonluk Musul şehrinin tek kurşun atmadan 3 000 kişilik IŞİD güçlerine teslim edilmesi, bir senaryonun uygulanmakta olduğunu gösteriyordu.

    Sonuçta IŞİD’in kontrol ettiği alanlarda uyguladığı vahşet, kafa kesmeler, ateşte yakmalar, ciğer sökmeler, tecavüzler, kadın ve çocukların cariye ve köle yapılması, esir pazarları vb vb adeta canlı film gibi bütün dünyaya izlettirildi.

    ABD’nin planı belliydi: Bir yandan IŞİD vahşeti bütün dünyaya izlettirilirken öte yandan IŞİD vahşetine karşı koyan “Laik kahramanlar”, “IŞİD’e karşı savaşan cesur kadın ve erkekler” propagandası bombardıman halinde bütün ülkelerde kontrol altındaki medya araçları aracılığıyla yapıldı.

    Elbette bu “kahramanların” kim olduğu belliydi: PKK ve Barzani.

Danışıklı dövüş

    ‘Vahşet ve vahşete karşı insanlığı savunan kahramanlar’ propagandası belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra ABD, doğrudan devreye girdi.

    IŞİD doğuda Erbil önlerinden, Batı’da ise Ayn-el Arap’tan (Kobani) püskürtüldü. Sonra yaşanalar da öğreticidir. Irak, Suriye ve Türkiye Ordularına karşı sonuna kadar dişe diş bir savaş yürüten IŞİD, PKK karşısında kontrol ettiği geniş toprakları çok kolay bir şekilde terk etti.

    Suriye Ordusu 2016 yılında Palmira’yı IŞİD’den alıp Rakka ve Deyruzor istikametinde ilerlemeye başladıktan hemen sonra ABD destekli PKK güçleri hızla güneye doğru ilerlemeye başladılar. Suriye Ordusu’na karşı ölümüne direnen IŞİD’, PKK’nın çok seri bir şekilde Tabka’dan Fırat’ın güneyine kadar inmesini ve Rakka’yı kuşatmasını adeta seyretti.

    Çok uzun sürmeyen bir kuşatmanın ardından PKK ve IŞİD Rakka’da anlaştı ve IŞİD’liler güvenli bir şekilde aileleriyle şehri terk ederek daha doğuda ve halen kontrolleri altında olan bölgelere gittiler.

    Aynı durum Deyruzor ilinde de gerçekleşti. Suriye Ordusu IŞİD ile mahalle mahalle şehir savaşı verirken, PKK (SDG) Fırat’ın doğusunda bulunan bölgeyi, bütün petrol sahalarını çok kısa bir süre içinde kontrol altına aldı.

Emperyalist senaryonun figüranları

    Gerçekte olan şudur: IŞİD başından beri ABD’nin kullandığı bir araçtır. ABD’nin bu örgüte biçtiği esas misyon, alanı PKK ve Barzani’ye açmada dünya kamuoyunu ikna etmekti. Böylece ABD’nin Irak’ın kuzeyinden ve Suriye üzerinden Akdeniz’e kadar uzanacak olan “Koridor” planı gerçekleşmiş olacaktı.

    Ama bu plan Türkiye’nin müdahalesi ile başarıya ulaşmadı. ABD ise şimdilik Fırat’ın doğusunda bugün PKK’nın kontrolü altında olan bölgeyi Türkiye’ye kabul ettirme derdinde. IŞİD’i ise Türkiye, Suriye ve Irak’a karşı “lazım olabilir” diye elde tutmaya devam ediyor.

    Kasım 2017’de Suriye Ordusu Deyruzor’u IŞİD’den geri aldı. Ardından bir ay kadar bir süre içinde Fırat’ın güneyinde kalan bütün bölgeden IŞİD’i temizledi. Fırat’ın kuzeyinde ise ABD vardı. Suriye Ordusu’nun bu bölgede ilerleme girişimlerini uçaklarının bombardımanı ile engelledi. Ve yaklaşık üç aydır., Fırat’ın kuzeyinde ve Haseke’nin güneydoğusundaki iki bölge deyim yerindeyse ABD uçaklarının koruması altında.

    Aynı durum en güneyde, Golan yaylasında İsrail koruması altındaki IŞİD bölgesi için de geçerli…

    Kısacası PKK ve IŞİD, ABD İsrail planlarında “piyon kardeşliği” yapıyorlar. 


Mehmet Bedri Gültekin
ulusal.com.tr
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