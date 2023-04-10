3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu | TCG Anadolu neden önemli? Özellikleri neler? Türkiye'ye ne katacak?

TCG ANADOLU NEDEN "SİHA GEMİSİ" OLARAK ADLANDIRILIYOR?

Bilindiği gibi Türkiye, F-35 programı kapsamında geniş bir F-35A filosu sahibi olacaktı. F-35’in, kısa kalkış, dikine iniş yapabilen F-35B ve katapult destekli kalkış, kanca yakalamayla iniş (CATOBAR) yetenekli F-35C varyantları da var. C varyantı, klasik uçak gemileri için üretilmiş bir platform. F-35B ise amfibi taarruz gemileri ve havuzlu helikopter gemileri (LHD) olarak sınıflandırılan platformlar için uygun bir seçenek. Türkiye’nin F-35 projesi dışında kalması, planlanan F-35A’lara ek alım yaparak F-35B’lerin de TCG Anadolu’da kullanılmak üzere envantere katılmasını akamete uğrattı. Türk karar vericiler de TCG Anadolu’yu ülkenin yükselen SİHA kapasitesiyle buluşturmak gibi vizyoner bir çözüme yöneldi.

Kuşkusuz, Bayraktar TB2 Libya’dan Karabağ’a ve son olarak da Ukrayna savunmasına uzanan geniş bir muharip tecrübeyle Baykar'ın dünyada en çok tanınan ve hakkında en çok yayın yapılan sistemidir. Son dönemde, Kızılelma'da turbofan motor teknolojisi, dahili silah istasyonları ve aero-balistik füze sertifikasyonu gibi kritik hususlarla gündeme geldi. Baykar'ın henüz TB2 ya da Kızılelma gibi onlarca askeri değerlendirmeye konu olmamış ancak en az onlar kadar kritik başka bir SİHA çözümü olan TB3, TCG Anadolu’nun ana robotik harp kapasitesini oluşturacak.

TB3 katlanır kanatlı dizaynı ile amfibi taarruz gemisinde rahatlıkla konuşlandırılabilecek. Firma verilerine göre 280 kiloluk faydalı yük ağırlığı ile TB3, Bayraktar TB2'den tam 130 kilogram daha fazla harp yükü taşıyabilecek. Ayrıca seyir sürati ve maksimum sürati TB2'den daha yüksek olan TB3, yerli PD170 motoru ile uçacak. Bir süre sonra TB3'e, TCG Anadolu'ya uygun varyantıyla Kızılelma da katılacak. Böylelikle, TCG Anadolu'nun SİHA donanma havacılığı filosu, transonik, hava-hava silah sistem konfigürasyonu olan, düşük görünürlük dizayn felsefesine sahip Kızılelma'yla katlanır kanatlı, çok uzun süre havada kalma kapasitesine sahip TB3’lerden oluşacak.