ASELSAN, yeni nesil hava savunma sistemi KORKUT 100/25'i tanıttı

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, savaş meydanlarının sinsi tehditleri olarak nitelendirilen mini ve mikro insansız hava araçlarına (drone) karşı geliştirdiği yeni nesil hava savunma sistemi KORKUT 100/25'i kamuoyuna duyurdu. Şirket tarafından paylaşılan yeni görüntülerle çalışma prensibi sergilenen sistem, hedefleri tespit ve imha etme hızıyla öne çıkıyor. KORKUT 100/25, yapay zeka algoritmaları ve özel olarak tasarlanan akıllı mühimmatı sayesinde küçük ve hareketli tehditlere karşı tam koruma sağlıyor.

RADARDAN KAÇAN DRONE'LARI SANİYELER İÇİNDE BULUYOR

Geleneksel radar sistemlerinin tespit etmekte zorlandığı küçük boyutlu dronlar, KORKUT 100/25'in gelişmiş sensör altyapısına takılıyor. Sistem, kapsama alanına giren hedefleri saniyeler içinde analiz ederek türünü anında teşhis ediyor. Bu aşamada devreye giren yapay zeka desteği, operatörün karar verme sürecini hızlandırırken insan faktöründen kaynaklanabilecek hata payını en aza indirgiyor.

KORKUT 100/25'in temel vuruş gücünü, yine ASELSAN tarafından üretilen ATOM 25 mm parçacıklı mühimmat oluşturuyor. Yüksek manevra kabiliyetine sahip çevik dronlara karşı tasarlanan bu akıllı mühimmat, hedefe ulaştığı anda havada infilak ederek geniş bir "parçacık bulutu" meydana getiriyor. Bu teknoloji, milimetrik boyutlardaki hareketli hedeflerin dahi ıskalanmadan havada etkisiz hale getirilmesini garantiliyor.

Geliştirilen bu yeni nesil savunma sisteminin, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılarak sahada kritik görevler üstlenmesi planlanıyor. KORKUT 100/25'in kullanım alanları arasında; stratejik tesis ve binalara yönelik olası drone saldırılarının önlenmesi, hareket halindeki askeri konvoyların havadan gelebilecek tehditlere karşı korunması ve sınır hattında yaşanabilecek sızmalar ile yasa dışı keşif faaliyetlerinin durdurulması yer alıyor.

DİJİTAL SAVAŞIN YERLİ MÜHENDİSLİK HARİKASI

Savunma sanayi uzmanları, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KORKUT 100/25'in, Türkiye'nin "anti-drone" teknolojilerinde dünya genelindeki öncü konumunu daha da perçinleyeceğini belirtiyor. Sistemin yalnızca standart bir hava savunma silahı değil, aynı zamanda geleceğin dijital savaş alanlarına tam uyumlu çalışacak bir mühendislik harikası olduğu değerlendiriliyor.