Bayraktar AKINCI'dan bir ilk daha! O atışı tam isabet vurdu
Bayraktar AKINCI bir ilke daha imza attı. AKINCI, ilk kez bir insansız hava aracından atılan Hassas Güdüm Kiti ile yaptığı atışla hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı'nca yürütülen Bayraktar AKINCI projesinde yeni mühimmat ve sistemlerin de çalışmaları başarıyla sürdürülüyor.
Türkiye, savunma sanayide yerli atılımlara devam ediyor. TÜBİTAK'ın geliştirdiği Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile ilk kez insansız hava aracının yaptığı atış başarıyla gerçekleşti.
Savunma sanayimiz bir ilke daha imza attı. Taarruzi insansız hava aracı Bayraktar AKINCI, HGK ile yaptığı test atışında hedefi tam isabetle vurdu.
İstanbul semalarında savaş uçağı KIZILELMA ile birçok kez halka açık uçuş gerçekleştiren AKINCI tüm projelerini de öz kaynaklarıyla üretiyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2022 verilerine göre, AKINCI ve KIZILELMA gibi birçok araç üreten BAYKAR'ın cirosu 1 milyon 400 bin dolara ulaştı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi