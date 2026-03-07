Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu

Global Firepower tarafından yayımlanan 2026 Küresel Ateş Gücü Sıralaması'na göre Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 1

Savunma analizleriyle bilinen Global Firepower, 2026 yılına ait Küresel Ateş Gücü Endeksi'ni kamuoyuyla paylaştı.

1 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 2

Hazırlanan rapor kapsamında, Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu sıralandı.

2 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 3

İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu:

3 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 4

14. Yemen - 2.1617

4 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 5

13. Suriye -1.8861

5 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 6

12. Umman - 1.8823

6 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 7

11. Kuveyt - 1.7161

7 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 8

10. Bahreyn - 1.6731

8 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 9

9. Ürdün - 1.5581

9 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 10

8. Katar - 1.4096

10 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 11

7. Birleşik Arap Emirlikleri - 1.0188

11 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 12

6. Irak - 0.8115

12 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 13

5. Suudi Arabistan - 0.4473

13 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 14

4. Mısır - 0.3651

14 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 15

3. İran - 0.3199

15 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 16

2. İsrail - 0.2707

16 17
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu - Resim: 17

1. Türkiye - 0.1975

17 17
ordu ortadoğu iran türkiye israil