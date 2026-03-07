Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu
Global Firepower tarafından yayımlanan 2026 Küresel Ateş Gücü Sıralaması'na göre Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu belli oldu.
Savunma analizleriyle bilinen Global Firepower, 2026 yılına ait Küresel Ateş Gücü Endeksi'ni kamuoyuyla paylaştı.
Hazırlanan rapor kapsamında, Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu sıralandı.
İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu:
14. Yemen - 2.1617
13. Suriye -1.8861
12. Umman - 1.8823
11. Kuveyt - 1.7161
10. Bahreyn - 1.6731
9. Ürdün - 1.5581
8. Katar - 1.4096
7. Birleşik Arap Emirlikleri - 1.0188
6. Irak - 0.8115
5. Suudi Arabistan - 0.4473
4. Mısır - 0.3651
3. İran - 0.3199
2. İsrail - 0.2707
1. Türkiye - 0.1975