Bayraktar Akıncı Çakır füzesi ile hedefi 12'den vurdu: Dünya'da bir ilk!

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayiinden armağan olsun." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığını belirterek, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayiinden armağan olsun." ifadesini kullandı.

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığına dikkati çeken Demir, "AKINCI TİHA’dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun. Tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# roketsan # ismail demir # füze

Benzer Videolar

Selçuk Bayraktar Kızılelma'ya giden süreci anlattı Selçuk Bayraktar Kızılelma'ya giden süreci anlattı
Togg ile Drift şov ve Slalom gösterisi Togg ile Drift şov ve Slalom gösterisi
İlk Togg polis aracı hizmete girdi İlk Togg polis aracı hizmete girdi
SİPER hedefi tam isabetle vurdu! SİPER hedefi tam isabetle vurdu!
Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat
BOYGA hedefi tam 12'den vurdu BOYGA hedefi tam 12'den vurdu
TCG Anadolu'nun yanına 2298 yolculu kruvaziyer gemi yanaştı TCG Anadolu'nun yanına 2298 yolculu kruvaziyer gemi yanaştı
Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma 360 derece çekimle görüntülendi Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma 360 derece çekimle görüntülendi
Pilot kabininden Kızılelma uçuşu Pilot kabininden Kızılelma uçuşu
İHA'larda geleceğin teknolojisi İHA'larda geleceğin teknolojisi
TCG Anadolu İzmir'de TCG Anadolu İzmir'de
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İzmir'de Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İzmir'de
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu İzmir'de: İşte ziyaret saatleri!
2 Seçim kurulları adresleri ve telefonları
3 Çalışmayan annelere tam 3.700 TL destek ödemesi!
4 Liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu!
5 İspanya modeli nedir?