Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

Global Firepower açıkladı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesi belli oldu ! Peki dünyanın en iyi hava kuvvetleri hangileri? En iyi 20 hava kuvvetlerini sizler için derledik. Peki Türkiye kaçıncı sırada yerini aldı? İşte görenleri şaşırtacak en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesinin tüm detayları... Kriter belirlenirken toplam uçak sayısı, savaş uçağı sayısı, nakliye ve eğitim uçağı, özel görev uçağı, tanker filosu, helikopter sayısı ve saldırı helikopterlerinin sayısı dikkate alındı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ

Türkiye'nin de sıralamada yer aldığı ve herkesi şaşırtan sıralaması ile işte dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2023 listesi:

20. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Toplam uçak sayısı: 595

Savaş uçağı: 119

Nakliye: 39

Eğitim uçağı: 157

Özel görev uçağı: 25

Tanker filosu: 3

Helikopterler: 222

Saldırı helikopteri: 30

19. İSRAİL

Toplam uçak sayısı: 601

Savaş uçağı: 273

Nakliye: 15

Eğitim uçağı: 153

Özel görev uçağı: 23

Tanker filosu: 11

Helikopterler: 126

Saldırı helikopteri: 48

18. ALMANYA

Toplam uçak sayısı: 601

Savaş uçağı: 209

Nakliye: 44

Eğitim uçağı: 26

Özel görev uçağı: 37

Tanker filosu: 0

Helikopterler: 287

Saldırı helikopteri: 55

17. YUNANİSTAN

Toplam uçak sayısı: 635

Savaş uçağı: 193

Nakliye: 17

Eğitim uçağı: 144

Özel görev uçağı: 10

Tanker filosu: 0

Helikopterler: 271

Saldırı helikopteri: 29

16. BİRLEŞİK KRALLIK

Toplam uçak sayısı: 663

Savaş uçağı: 145

Nakliye: 42

Eğitim uçağı: 212

Özel görev uçağı: 22

Tanker filosu: 9

Helikopterler: 233

Saldırı helikopteri: 33

15. BREZİLYA

Toplam uçak sayısı: 665

Savaş uçağı: 118

Nakliye: 125

Eğitim uçağı: 209

Özel görev uçağı: 37

Tanker filosu: 2

Helikopterler: 171

Saldırı helikopteri: 0

14. TAYVAN

Toplam uçak sayısı: 737

Savaş uçağı: 285

Nakliye: 19

Eğitim uçağı: 207

Özel görev uçağı: 19

Tanker filosu: 0

Helikopterler: 207

Saldırı helikopteri: 91

13. İTALYA

Toplam uçak sayısı: 850

Savaş uçağı: 176

Nakliye: 32

Eğitim uçağı: 190

Özel görev uçağı: 27

Tanker filosu: 6

Helikopterler: 404

Saldırı helikopteri: 58

12. SUUDİ ARABİSTAN

Toplam uçak sayısı: 897

Savaş uçağı: 364

Nakliye: 49

Eğitim uçağı: 190

Özel görev uçağı: 14

Tanker filosu: 22

Helikopterler: 258

Saldırı helikopteri: 34

11. KUZEY KORE

Toplam uçak sayısı: 947

Savaş uçağı: 572

Nakliye: 1

Eğitim uçağı: 169

Özel görev uçağı: 0

Tanker filosu: 0

Helikopterler: 205

Saldırı helikopteri: 20

10. FRANSA

Toplam uçak sayısı: 1004

Savaş uçağı: 226

Nakliye: 114

Eğitim uçağı: 163

Özel görev uçağı: 44

Tanker filosu: 19

Helikopterler: 438

Saldırı helikopteri: 69

9. TÜRKİYE

Toplam uçak sayısı: 1065

Savaş uçağı: 205

Nakliye: 83

Eğitim uçağı: 270

Özel görev uçağı: 22

Tanker filosu: 7

Helikopterler: 478

Saldırı helikopteri: 110

8. MISIR

Toplam uçak sayısı: 1069

Savaş uçağı: 333

Nakliye: 59

Eğitim uçağı: 341

Özel görev uçağı: 11

Tanker filosu: 0

Helikopterler: 325

Saldırı helikopteri: 92

7. PAKİSTAN

Toplam uçak sayısı: 1413

Savaş uçağı: 453

Nakliye: 59

Eğitim uçağı: 550

Özel görev uçağı: 25

Tanker filosu: 4

Helikopterler: 322

Saldırı helikopteri: 58

6. JAPONYA

Toplam uçak sayısı: 1451

Savaş uçağı: 244

Nakliye: 58

Eğitim uçağı: 425

Özel görev uçağı: 150

Tanker filosu: 8

Helikopterler: 566

Saldırı helikopteri: 119

5. GÜNEY KORE

Toplam uçak sayısı: 1602

Savaş uçağı: 500

Nakliye: 41

Eğitim uçağı: 288

Özel görev uçağı: 30

Tanker filosu: 4

Helikopterler: 739

Saldırı helikopteri: 112

4. HİNDİSTAN

Toplam uçak sayısı: 2210

Savaş uçağı: 707

Nakliye: 254

Eğitim uçağı: 353

Özel görev uçağı: 73

Tanker filosu: 6

Helikopterler: 807

Saldırı helikopteri: 36

3. ÇİN

Toplam uçak sayısı: 3166

Savaş uçağı: 1570

Nakliye: 288

Eğitim uçağı: 397

Özel görev uçağı: 112

Tanker filosu: 4

Helikopterler: 813

Saldırı helikopteri: 281

2. RUSYA

Toplam uçak sayısı: 4182

Savaş uçağı: 1517

Nakliye: 444

Eğitim uçağı: 524

Özel görev uçağı: 147

Tanker filosu: 19

Helikopterler: 1531

Saldırı helikopteri: 537

1. ABD

Toplam uçak sayısı: 13300

Savaş uçağı: 2757

Nakliye: 962

Eğitim uçağı: 2634

Özel görev uçağı: 731

Tanker filosu: 568

Helikopterler: 5584

Saldırı helikopteri: 983