Efsane otomobil Toros geri dönüyor: İşte 2023 model Toros'un öne çıkan özellikleri ve satış fiyatı

Bir döneme damgasını vuran halen Anadolu'nun vazgeçilmez araçlarından Renault 12 ya da Türkiye'de bilinen ismiyle Toros, tamamen yenilenmiş olan versiyonu ile tekrardan yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Fransız otomobil devi Renault elektrikli otomobil yelpazesini hızlı bir şekilde genişletmek istiyor. Bunun için de ikonik modellerinden ilham alıyor.