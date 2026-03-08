En çok füzeye sahip 20 ülke, Türkiye kaçıncı?

BORA: Yaklaşık 280 kilometre menzile sahip balistik füze sistemi. Parçacık etkili harp başlığı taşıyabiliyor ve komuta merkezleri, radar sistemleri ve lojistik üsler gibi stratejik hedeflere karşı kullanılabiliyor.

TAYFUN: Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi olarak biliniyor. Testlerde 561 kilometre menzile ulaştığı açıklandı. Roketsan tarafından geliştirilen sistem hipersonik hızlara ulaşabiliyor ve gelişmiş hedef vurma kabiliyetine sahip.

Türkiye ayrıca kara, deniz ve hava savunmasında kullanılan çok sayıda yerli füze sistemi geliştiriyor. Savunma sanayisinde yapılan yatırımlar sayesinde füze teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydedildi.