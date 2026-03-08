En çok füzeye sahip 20 ülke, Türkiye kaçıncı?
Küresel çapta tırmanan topyekün savaş senaryoları ve jeopolitik gerginlikler, devletlerin füze kapasitelerini savunma stratejilerinin merkezine yerleştirdi. Peki hangi ülkenin kaç füzesi var?
Küresel çapta artan gerilimler ve olası çatışma senaryoları, ülkelerin askeri güçlerini, özellikle de füze kapasitelerini yeniden gündeme taşıdı. SIPRI tarafından paylaşılan veriler, dünyada en fazla balistik füzeye sahip ülkelerin listesini güncelledi. Rapordaki çarpıcı rakamlar, bazı ülkelerin cephaneliklerinin ulaştığı boyutu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.
20) ROMANYA (16 FÜZE)
19) YEMEN (18 FÜZE)
18) IRAK (18 FÜZE)
17) VİETNAM (24 FÜZE)
16) SUUDİ ARABİSTAN (40 FÜZE)
15) FRANSA (64 FÜZE)
14) BİRLEŞİK KRALLIK (64 FÜZE)
13) HİNDİSTAN (80 FÜZE)
12) BELARUS (98 FÜZE)
11) PAKİSTAN (126 FÜZE)
10) YUNANİSTAN (165 FÜZE)
9) MISIR (190 FÜZE)
8) G. KORE (190 FÜZE)
7) TÜRKİYE (322 FÜZE)
Türkiye bu sayıyla balistik füze kapasitesi yüksek ülkeler arasında yer alıyor.
Türkiye’nin füze kapasitesi yalnızca balistik sistemlerle sınırlı değil. Kara, deniz ve hava savunma alanlarında geliştirilen çok sayıda yerli füze sistemi de aktif olarak kullanılıyor.
Kara sistemlerinde kullanılan bazı yerli füzeler:
TAYFUN: 280 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabilen balistik füze sistemi.
BORA: Yaklaşık 280 kilometre menzilli balistik füze.
TRG-300 Kaplan: 30–120 kilometre menzilli roket sistemi.
TRG-230: 20–70 kilometre menzilli hassas vuruş kabiliyeti olan füze.
TRG-122: 18–30 kilometre menzilli roket sistemi.
TRG-107: Kısa menzilli roket sistemi.
TRLG-230: Lazer güdümlü topçu füzesi.
KARA ATMACA: 280 kilometre menzilli kara hedeflerine karşı kullanılan seyir füzesi.
Deniz ve kıyı savunmasında kullanılan bazı sistemler:
ATMACA: 250 kilometre menzilli gemisavar seyir füzesi.
ÇAKIR: 100 kilometre üzeri menzile sahip yeni nesil seyir füzesi.
TEMREN: 8 kilometre menzilli tanksavar füze sistemi.
AKYA: 50 kilometre menzilli ağır sınıf torpido.
ORKA: 15 kilometre menzilli hafif torpido.
Hava savunma sistemlerinde kullanılan füzeler:
SİPER Ürün-1: 100 kilometre menzilli hava savunma füzesi.
SİPER Ürün-2: 150 kilometre üzeri menzile sahip gelişmiş versiyon.
HİSAR-A+: 15 kilometre menzilli kısa menzilli hava savunma sistemi.
HİSAR-O: 25 kilometre menzilli orta menzilli hava savunma sistemi.
SUNGUR: Omuzdan atılabilen kısa menzilli hava savunma füzesi.
LEVENT: Deniz platformlarında kullanılan hava savunma sistemi.
Ayrıca Türkiye'nin aktif olarak kullandığı balistik füze sistemleri bulunuyor. Özellikle yerli savunma sanayisinin gelişmesiyle Türkiye bu alanda önemli projeler geliştirdi.
Türkiye'nin aktif balistik füze sistemleri arasında Bora ve Tayfun öne çıkıyor.
BORA: Yaklaşık 280 kilometre menzile sahip balistik füze sistemi. Parçacık etkili harp başlığı taşıyabiliyor ve komuta merkezleri, radar sistemleri ve lojistik üsler gibi stratejik hedeflere karşı kullanılabiliyor.
TAYFUN: Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi olarak biliniyor. Testlerde 561 kilometre menzile ulaştığı açıklandı. Roketsan tarafından geliştirilen sistem hipersonik hızlara ulaşabiliyor ve gelişmiş hedef vurma kabiliyetine sahip.
Türkiye ayrıca kara, deniz ve hava savunmasında kullanılan çok sayıda yerli füze sistemi geliştiriyor. Savunma sanayisinde yapılan yatırımlar sayesinde füze teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydedildi.
6) İRAN (800 FÜZE)
5) İSRAİL (850 FÜZE)
4) KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ (1000 FÜZE)
3) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1300 FÜZE)
2) RUSYA (1400 FÜZE)
1) ÇİN HALK CUMHURİYETİ (3100 FÜZE)