F-16'lara kafa tutacak! İşte Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın tüm özellikleri
Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı Kaan'ın özelliklerini hiç merak ettiniz mi? F-16 uçaklarının yerine kullanılması planlanan Kaan'ın özelliklerini sizler için derledik.
KAAN NEDİR?
Kaan, Türk havacılık tarihinde dönüm noktası olacak bir proje. İsmi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Milli Muharip Uçak Kaan, Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağıdır. Kaan'ın 2030 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden çıkartılması planlanan F-16'ların yerini alması bekleniyor.
Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlıyor.
KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?
Kaan, gelişmiş uçak üstü sensörler ve diğer harekât unsurları arası hızlı veri aktarımı ile desteklenen yüksek durumsal farkındalığa sahip. Böylece Kaan, harekât alanındaki resmin anlık ve etkin şekilde görev unsurlarına aktarımını sağlıyor.
Kaan, etkin insan-makine takımlaşması ve bütünleşik pilot arayüzleri ile karmaşık harp ortamlarında pilotun ihtiyaç duyduğu karar desteğinin sağlanması, sensör füzyonu ve arttırılmış otomasyon ile pilotların iş yükünü hafifletiyor.
Kaan, harekât alanında muharebe esnasında oluşan hasarı gelişmiş sistemler sayesinde tespit edebilecek ve pilota bilgi verebiliyor.
Her türlü koşul ve tehdit altında, yüksek görev başarımı hedeflerine uygun olacak şekilde yerli ve milli teknolojiler kullanılarak tasarlanan yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyetleri sayesinde Kaan, savaş alanında fark yaratacak. Kaan ayrıca pilotun 360 derece durumsal farkındalığını en üst düzeye çıkartmak için otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zekâ yetenekleri ile muharebe alanında, pilota karar destek sayesinde üstünlük sağlayan yeni nesil görev sistemleri ile donatıldı.
Kaan, F-16, Havadan İhbar ve Kontrol (HİK), İnsansız Hava Aracı (İHA), Atak gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava, kara ve deniz unsurları, aynı zamanda dost ülke unsurları ile birlikte çalışabiliyor.
Geleceğin muharebe ortamına uygun olarak Kaan, düşük radar ve kızılötesi ize sahip olacak. Ayrıca gelişmiş sensörler ve gelen farklı verilerin derlenmesi ile desteklenen atış kontrol sistemi sayesinde hassas vuruş yeteneğine sahip.
Kann, etkili sorti sayısını arttırabilmek üzere iki görev arasında kısa süre içerisinde göreve hazır olabilecek. Bunun yanında Kaan'ın, uçak üzeri test imkânı ve sök-tak yaklaşımı ile bakım ve idame faaliyetleri kolay ve hızlı bir şekilde yürütülebiliyor.