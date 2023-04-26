Gökyüzünde bir ilk: Kızılelma ve Akıncı kol kola

Bayraktar Kızılelma ile Bayraktar Akıncı TİHA bir ilke imza atarak birlikte kol uçuşu icra etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uçuşun dünya havacılık tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekti.

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Bir ilke imza attılar. Gökyüzünde başarıyla uçtular.

Bayraktar Kızılelma ile Bayraktar Akıncı TİHA bir ilke imza atarak birlikte kol uçuşu icra etti.

Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşamayı daha geçti.

Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği 9'uncu ve 10'uncu uçuş testlerinde, Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uçuşun dünya havacılık tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kızılelma # akıncı

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