"Mavi Vatan 2026 Tatbikatı" devam ediyor

Mavi Vatan çerçevesinde icra edilen tatbikatta, Türk Donanması’nın vurucu gücü ve operasyonel hazırlık seviyesi en üst perdeden sergileniyor. Üç denizde aynı anda yürütülen eğitimlerde, modern savaş sahasının tüm gereklilikleri yüksek disiplin ve milli mühimmatlarla icra ediliyor.

DENİZDE VE KARADA TAM İSABET

Tatbikatın kritik safhalarında, denizaltı savunma harbinden hava savunma eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede "ateş gücü" ve "manevra kabiliyeti" test ediliyor. MSB tarafından paylaşılan harekat dökümünde, Türk askerinin teknik becerisi ve imha gücü şu başlıklarla öne çıkıyor:

Asimetrik Tehdit ve Mayın İmhası: Karadeniz’de sürüklenen mayınların tespiti ve seri atımlı toplarla imhası, deniz güvenliğinin tam kontrol altında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ateş Gücü: Kara bombardımanı ve su üstü atışlarında hedefler, milli silah sistemleri tarafından tam isabetle imha edildi.

Amfibi Hücum: Kıyı şeridine yönelik gerçekleştirilen amfibi harekat eğitimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denizden karaya güç aktarma kapasitesini gözler önüne serdi.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ SAHADA: ANKA VE AKSUNGUR GÖREV BAŞINDA

Mavi Vatan-2026 Tatbikatı’nın 6 Nisan safhasında, yerli teknolojinin gururu olan ANKA ve AKSUNGUR İHA’ları kritik bir rol üstlendi. Muhabere rolesi olarak kullanılan milli İHA’lar, savaş yönetim sistemlerinin kesintisiz iletişimini sağlayarak dijital savaş sahasında Türk ordusunun teknolojik üstünlüğünü pekiştirdi. Hava savunma harbi eğitimleriyle birleşen bu süreç, "kesintisiz hava koruması" doktrininin sahadaki uygulaması oldu.

YARIN: DENİZDE İKMAL VE TAM TAHKİMAT

Tatbikatın yarınki (7 Nisan) programında Türk donanması, lojistik gücün sürekliliğini temsil eden "Denizde Akaryakıt İkmali" faaliyetlerini yürütecek. Program kapsamında ayrıca;

Amfibi hücum harekat eğitimlerinin devamı,

Denizaltı Savunma Harbi (DSH) eğitimleri,

Hava temaslarının kesintisiz takibi ve savunma manevraları icra edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan’ın her bir karışında Türk bayrağını dalgalandırmaya ve egemenlik haklarımızı korumaya devam ediyor.