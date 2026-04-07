Mavi Vatan'dan Hava Savunmasına: ROKETSAN'dan TSK'ya tarihi teslimat

ROKETSAN’ın yeni tesislerinin açılış ve temel atma törenleri kapsamında gerçekleştirilen teslimat töreni, Türk ordusunun vuruş kabiliyetini her irtifada ve her coğrafyada tahkim eden dev bir sevkiyata sahne oldu.

Teslim edilen sistemler, "Mavi Vatan"dan hava savunmasına, derinlikli harekat kapasitesinden tanksavar savunmasına kadar geniş bir harekat yelpazesini kapsıyor.

ENVANTERE GİREN YENİ NESİL VURUCU GÜÇLER

TSK’nın operasyonel kabiliyetini katlayan ve bölgesel dengeleri değiştiren teslimat listesinde öne çıkan sistemler şunlar:

Stratejik ve Seyir Füzeleri: TAYFUN Füzesi, KARA ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi, ATMACA Gemisavar, ÇAKIR ve SOM Seyir Füzeleri.

Hava ve Füze Savunma Kalkanı: SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi, HİSAR-A ve HİSAR-O RF, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi.

Akıllı Mühimmat ve Hava-Yer Sistemleri: İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, MAM-L, MAM-C, MAM-T akıllı mühimmat serisi ve TEBER Güdüm Kitleri.

Tanksavar ve Hassas Güdüm: L-OMTAS, OMTAS, LUMTAS, KARAOK ve CİRİT Lazer Güdümlü Füze sistemleri.

AR-GE ORDUSU VE YERLİ PATENT LİDERLİĞİ

ROKETSAN, sadece üretimde değil, teknolojinin mutfağında da savunma sanayiinin liderliğini üstlenmiş durumda. 7 bini aşkın çalışanıyla dev bir yapıya dönüşen şirketin gücü, rakamlara şu şekilde yansıdı:

Ar-Ge Personeli: Şirket bünyesinde 3 binden fazla mühendis ve teknik personel, 4 ayrı Ar-Ge merkezinde yarının teknolojilerini tasarlıyor.

Fikri Mülkiyet Üstünlüğü: 2025 yılı verilerine göre ROKETSAN; 66 patent ve 3 faydalı model başvurusuyla sektöründe "yerli patent lideri" oldu. Toplamda 94 buluş bildirimi ile tarihi bir rekora imza atıldı.

Sözleşme Patlaması: Şirketin sözleşme tutarı yaklaşık %213 oranında artırılarak 106 yeni sipariş emrine ulaşıldı. Halihazırda 170 sözleşmeli proje ile tam kapasite üretim devam ediyor.

HEDEF SAVUNMADA TAM YETERLİLİK

ROKETSAN tarafından geliştirilen bu sistemler, Türkiye’nin "caydırıcı güç" kimliğini sahadaki somut gerçekliğe dönüştürüyor. İHA-230 gibi süpersonik kabiliyetler ve SİPER gibi katmanlı hava savunma mimarileri, Türk savunma doktrininin teknolojik bağımsızlık ilkesiyle perçinlendiğini kanıtlıyor.

Milli ordunun çelikleşen iradesi, ROKETSAN’ın yüksek hassasiyetli füzeleriyle her türlü tehdit odağına karşı "en net yanıt" olarak konumlanmaya devam ediyor.