Mavi Vatan’ın yeni gücü ‘CELLAT’ görücüye çıktı

Mavi Vatan’daki tehditleri imha etmek amacıyla geliştirilen bu insansız güç, 50 knot hızı ve uydu bağlantılı sınırsız menziliyle modern deniz savaşlarının dengelerini değiştirmeye hazırlanıyor. Radara yakalanmayan düşük görünürlüğü ve 500 kilogramlık mühimmat kapasitesiyle dikkat çeken yerli kamikazenin göreve başlayacağı tarih de netleşti. İşte 'CELLAT'ın teknik kapasitesi ve operasyonel yetenekleri...

SINIRSIZ MENZİL VE 500 KİLOGRAMLIK İMHA GÜCÜ

Kayacı Savunma tarafından geliştirilen CELLAT, 5 metre uzunluğu ve 1,7 metre genişliğiyle kompakt bir yapı sunarken, performansıyla devleşiyor. Yaklaşık 50 knot hıza ulaşabilen araç, 450 deniz mili menzile sahip. En kritik özelliği ise uydu haberleşme sistemi entegrasyonu; bu sayede menzil sınırı tanımaksızın hedeflerine yönelebiliyor. 500 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesi, CELLAT'ı denizdeki olası tehditler için caydırıcı bir unsura dönüştürürken, düşük görünürlük özelliği operasyonel gizliliği en üst seviyeye taşıyor.

"HERHALDE 2 AY İÇİNDE GÖREVE HAZIR HALE GETİRİRİZ"

Ürünün tamamen yerli imkanlarla, dış destek alınmadan üretildiğini vurgulayan Kayacı Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, yazılımdan gövde imalatına kadar her aşamanın kendi atölyelerinde tamamlandığını belirtti. Test süreçlerine dair takvimi paylaşan Kayacı, şu ifadeleri kullandı:

"Ürünün kısa testlerini yaptık hemen fuardan sonra da büyük testimizi yapacağız. Herhalde 2 ay içinde göreve hazır hale getiririz. O kadar iddialı ve hızlıyız. Yazılımlarından teknenin imalatına kadar kendi atölyemizde yaptık."

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN MİLLİ ÖRNEĞİ

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yoğun ilgi gören CELLAT, Anadolu girişimciliğinin ve yerli mühendisliğin bir sembolü olarak nitelendiriliyor. Kısa testleri başarıyla tamamlanan aracın, fuar sonrası gerçekleştirilecek büyük testlerin ardından kısa süre içerisinde envantere girmesi ve Mavi Vatan’daki yerini alması bekleniyor.