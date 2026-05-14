Mavi Vatan’ın yeni muhafızı Karayel ilk kez görev başında

EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern savunma kapasitesini ve yerli teknolojiyle ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor. İzmir Bahadır Adası'nda gerçekleştirilen bot eğitimleri, yerli savunma sanayiinin kritik ürünlerinden "Karayel" hücumbotlarının operasyonel sahneye ilk çıkışına tanıklık etti.

ENVANTERİN YENİ GÜCÜ İLK KEZ GÖREV BAŞINDA

Aralık 2025'te TSK envanterine dahil edilen "Karayel" hücumbotları, 17 kişilik personel kapasitesi ve karinalı yapısıyla stratejik bir öneme sahip. EFES-2026 bünyesinde icra edilen faaliyetlerde, botların yüksek hareket kabiliyeti ve ani manevra kapasitesi mercek altına alındı. Denizde saatte 60 knot gibi yüksek bir sürate ulaşabilen Karayel, kısmi balistik koruma özelliği ve yüksek dalga mukavemetiyle operasyonel sahalarda yüksek direnç gösteriyor.

DENİZ PİYADELERİNDEN TAM İSABETLİ İNTİKAL

Tatbikatın deniz safhasında görev alan amfibi deniz piyadeleri ve mürettebattan oluşan 34 personel, bot takım komutanının talimatıyla harekete geçti. Emirle birlikte hücumbotlara intikal eden askeri personel, belirlenen rota üzerinde dinamik bir seyir icra etti.

Eğitim faaliyetleri kapsamında;

Biniş ve iniş disiplinleri,

Seyir yardımcı malzemelerinin etkin kullanımı,

Yüksek süratli bot harekatı teknikleri, başarıyla uygulandı. Belirlenen görev rotasını tamamlayan "Karayel" hücumbotları, emniyetli bir şekilde iskeleye dönerek ilk görevini başarıyla tamamladı.