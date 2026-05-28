Milli füzelerde gururlandıran gelişme! Gökdoğan ve Bozdoğan hedefleri tam isabet vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı bir video kliple Türkiye'nin savunma sanayisi projelerindeki son durumu paylaştı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN hava-hava füzelerinin harp başlıklı atış testleri gerçekleştirildi. Hedefleri tam isabetle vuran füzeler, bu aşamayı eksiksiz şekilde tamamladı. Bakan tarafından kamuoyuna sunulan videoda, füzelerin test anlarına ve teknik özelliklerine ilişkin detaylar da yer aldı.

"BU SADECE BİR TEST DEĞİL"

Bakan Kacır, füzelerin doğrulama sürecini başarıyla geride bıraktığını belirterek, projeye dair değerlendirmelerini aktardı. Gelişmeyi sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna duyuran Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Milli hava-hava füzelerimiz harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi.”

Geliştirme aşamasında görev alan ekipleri de unutmayan Bakan Kacır, açıklamasında, "TÜBİTAK SAGE’mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Mesajını #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle sonlandıran Kacır, ayrıca "Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara" mesajı verdi. Gerçek harp başlığı kullanılarak icra edilen bu son testlerin tamamlanmasının ardından, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin seri üretim süreçleri resmen başlıyor.