Atış sistemleriyle fark yaratacak Milli Muharip Uçak Kaan'ın tüm özellikleri

Kaan, F-16, Havadan İhbar ve Kontrol (HİK), İnsansız Hava Aracı (İHA), Atak gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava, kara ve deniz unsurları, aynı zamanda dost ülke unsurları ile birlikte çalışabiliyor.

Geleceğin muharebe ortamına uygun olarak Kaan, düşük radar ve kızılötesi ize sahip olacak. Ayrıca gelişmiş sensörler ve gelen farklı verilerin derlenmesi ile desteklenen atış kontrol sistemi sayesinde hassas vuruş yeteneğine sahip.

Kann, etkili sorti sayısını arttırabilmek üzere iki görev arasında kısa süre içerisinde göreve hazır olabilecek. Bunun yanında Kaan'ın, uçak üzeri test imkânı ve sök-tak yaklaşımı ile bakım ve idame faaliyetleri kolay ve hızlı bir şekilde yürütülebiliyor.