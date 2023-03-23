Türkiye gövde gösterisine hazırlanıyor: Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri

MİLLİ MUHARİP UÇAK YARIN HANGARDAN ÇIKACAK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan MMU, yarın motor çalıştırarak hangardan çıkacak.

MMU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak.