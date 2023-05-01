Milli Muharip Uçak'ın adı "KAAN" oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ tarafından yürütülen projede Milli Muharip Uçak'ın adını kamuoyuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, Milli Muharip Uçak'ın adını da açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak'ın adının "KAAN" olduğunu duyurdu.
PİST BAŞI YAPMIŞTI
Milli Muharip Uçak (MMU), geçtiğimiz haftalarda pist başı yapmıştı.
Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan MMU, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülüyor.
MMU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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