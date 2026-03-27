ROKETSAN'dan TSK'ya balistik füze teslimatı

Türk savunma sanayisinin lider füze, roket ve mühimmat üreticisi ROKETSAN, seri üretimi tamamlanan ve teslimatları planlanan TAYFUN Balistik Füzesi ve SOM Seyir Füzeleri'nden yeni görüntüler paylaştı.

Türk savunma sanayisinin lokomotif şirketi ROKETSAN kritik bir sevkiyatı tamamladı. Yerli imkanlarla üretilen TAYFUN Balistik Füzesi ve SOM Seyir Füzesi, planlanan takvim doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.

Teslimat süreciyle ilgili teknik detaylar ve seri üretim hızı dikkat çekerken, ROKETSAN bu hamleyi ordunun caydırıcı gücünü pekiştiren stratejik bir adım olarak niteledi. Şirket yetkilileri, bölgedeki kriz ortamına rağmen üretim bantlarının tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Milli güvenlik vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilen teslimatlar, TSK’nın operasyonel kabiliyetini ve vuruş derinliğini yeni bir aşamaya taşıyor. 

ROKETSAN'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Üretimden teslimata, sahadaki gücümüz TAYFUN, SOM. Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcı gücü TAYFUN Balistik Füzemizin ve SOM Seyir Füzemizin seri üretim ve teslimatları planlandığı şekilde devam ediyor. Aziz milletimizin güven ve refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." denildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de mutlak caydırıcılığın sahada olduğunu belirterek, "Tasarımdan üretime, her aşamasında Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan sistemlerimizin seri üretim ve teslimatlarını sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

