Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı

Türkiye'nin stratejik öneme sahip sektörlerinden savunma ve havacılık sanayisi, 2026 yılına rekor bir başlangıç yaptı. 2025 yılını tarihi başarılarla kapatan sektör, açıklanan Ocak ayı verilerine göre ivmesini artırarak sürdürdü.

YÜZDE 44'LÜK DEV BÜYÜME

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada sektörün ihracat karnesini kamuoyuyla paylaştı. Görgün, paylaştığı verilerde şu ifadelere yer verdi: "Savunma ve havacılık sanayimiz, 2026 yılı ocak ayında 555,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artış kaydetmiştir. Bu güçlü performans, sektörümüzün küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur."

Başarının arkasındaki dinamikleri değerlendiren Görgün, bu tablonun tesadüf olmadığını ve planlı politikaların bir sonucu olduğunu vurguladı. Yüksek katma değerli üretimin ihracata olan yansımasına dikkat çeken Görgün, şunları kaydetti: "Elde edilen bu sonuç, yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve güvene dayalı uzun vadeli iş birliklerimizin somut bir yansımasıdır. Savunma ve havacılık sanayimiz, Türkiye'nin genel ihracat performansına stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir."

Görgün, yakalanan başarının siyasi irade ve vizyoner hedeflerle doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizdi. Sürecin mimarlarına ve sektör çalışanlarına teşekkür eden Görgün, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu başarı, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, planlı, istikrarlı ve vizyoner politikaların bir sonucudur. Bu vesileyle, savunma ve havacılık sanayimizin küresel başarısına emek veren başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerle daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."