Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı
Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2 ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın mimarı Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın Çorlu'ya döndüğünü duyurdu.
Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2 ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın mimarı Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşım ile Kızılelma'nın TEKNOFEST'e veda ederek Çorlu'ya gittiğini duyurdu.
İşte o uçuş... #KIZILELMA#TEKNOFEST'e veda edip Çorlu'ya dönüş rotasında,#TCGANADOLU Mavi Vatan yolunda.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 2, 2023
Cepheden yediğin bu rüzgar,
Omuzluktan seni döven bu dalgalar,
Bu seyrüsefer, bu uçuşlar…
Asırlardır bağımsız yaşadın,
Gök Vatan'ında hür,
Mavi Vatan'ında özgür kalasın… pic.twitter.com/XqgbpIksUN
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