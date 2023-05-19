TCG Anadolu şehitleri selamladı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'nda halkı ve Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı. TCG Anadolu, planlı bir tatbikat için sahada.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz, İstanbul'a intikal seyri kapsamında Çanakkale Boğazı'nda halkımızı ve Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, TCG Anadolu personelinin Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladığı ana ilişkin görüntülere de yer verildi.
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