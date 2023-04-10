“TCG Anadolu” teslim töreni: Erdoğan böyle konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuştu.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'nun inşasında emeği geçen ve fırkateynlerin inşasında görev alacak herkese teşekkür ederek, şunları belirtti:

- Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ve en ağır helikopterler ile insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bir başka ifadeyle TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3, SİHA, Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı ve HÜRJET Hafif Taarruz Uçağımız iniş kalkış yapabilecek. Ayrıca taşıdığı tanklar ve zırhlı amfibi hücum araçları sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilmemize imkan sağlayacak özelliklere sahip.

Geminin yerlilik oranının yüzde 70 gibi oldukça yüksek bir seviyede olduğunu vurgulayan Erdoğan, TCG Anadolu sayesinde tabur büyüklüğünde bir kuvvetin, ana üst desteğe ihtiyacı olmaksızın Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki kriz bölgelerine kolayca intikal ettirebileceğini kaydetti.

# tcg anadolu # erdoğan

Benzer Videolar

TCG Anadolu TSK envanterine giriyor TCG Anadolu TSK envanterine giriyor
TCG ANADOLU, göreve hazır TCG ANADOLU, göreve hazır
Türkiye'den Azerbaycan'a MEMATT desteği Türkiye'den Azerbaycan'a MEMATT desteği
F-35 hararet yaptı F-35 hararet yaptı
AKINCI TİHA tam isabet vurdu AKINCI TİHA tam isabet vurdu
Savunma sanayisinde "dijital birlik" Savunma sanayisinde "dijital birlik"
Yerli SİDA'dan ilk güdümlü mühimmat atışı Yerli SİDA'dan ilk güdümlü mühimmat atışı
Bayraktar TB3 SİHA Bayraktar TB3 SİHA
TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor
Anka İHA ve ULAK 4,5G baz istasyonundan bir ilk Anka İHA ve ULAK 4,5G baz istasyonundan bir ilk
TSK'nın yeni silahı: ZAHA TSK'nın yeni silahı: ZAHA
Altay tankı test için gün sayıyor Altay tankı test için gün sayıyor
Çok Okunanlar
1 İşte bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri
2 50 bin TL ödeme yapılıyor
3 MEB'den tatil kararı
4 Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim!
5 Meteoroloji'den 9 il için uyarı