Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi: YILDIRIMHAN

Türkiye, savunma sanayiinde tarihi bir eşiği daha aştı. İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açan SAHA 2026, yerli üretim kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN’ın tanıtımına ev sahipliği yaptı. Atatürk’ün imzası ve Beyazıd’ın tuğrasıyla süslenen bu devasa güç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kamuoyuna sunuldu. 6 bin kilometrelik menziliyle tüm gözleri üzerine çeken YILDIRIMHAN ve stratejik öneme sahip diğer yerli projelerin tüm detayları haberimizde.

SAHA 2026’DA GÖVDE GÖSTERİSİ

Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan ‘SAHA İstanbul’ tarafından düzenlenen SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı. Fuarın en dikkat çeken ürünü, Türkiye'nin ilk kıtalararası hipersonik balistik füzesi olan YILDIRIMHAN oldu. Standın açılışını gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin ulaştığı teknolojik seviyeye dair önemli açıklamalarda bulundu.

YILDIRIMHAN: HİPERSONİK HIZ VE 6 BİN KİLOMETRE MENZİL

YILDIRIMHAN, 6 bin kilometrelik menzili ve sıvı roket yakıtlı motor sistemiyle Türkiye'nin bu alandaki en uzun menzilli silahı olma özelliğini taşıyor. Füzenin gövdesinde yer alan Atatürk imzası ve Beyazıd’ın tuğrası, tasarımıyla fuar ziyaretçilerinin ilgisini topladı.

Bakan Güler, fuarda yaptığı konuşmada yeni ürünleri şu sözlerle özetledi:

"YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füzemiz: Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli füzemiz. Güçhan Turbo-fan Uçak Motorumuz: Bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen motorumuz"

AR-GE ODAKLI TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Savunma sanayiinin bir üretim kapasitesi artışının ötesine geçerek yüksek teknoloji ekosistemine dönüştüğünü belirten Bakan Güler, sürdürülebilir gelişmenin önemine dikkat çekti. Güler, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayii, hayata geçirilen çok değerli yatırımlar neticesinde bir yandan üretim kapasitesini arttırırken, aynı zamanda bilgi temelli, Ar-Ge odaklı ve yüksek teknoloji geliştiren bir ekosisteme de dönüşmüştür. Bu seviyeye; uzun soluklu bir planlama, kararlı bir irade, sürdürülebilir bir gelişme anlayışı ve güçlü bir koordinasyon sonucunda ulaşmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz bu noktada, gurur verici olsa da gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlar, kendimizi sürekli yenilememizi gerekli kılmaktadır. Savunma sanayiinin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesinde ise Ar-Ge odaklı ürün geliştirme faaliyetleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız da, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir"

YENİ NESİL YERLİ ÜRÜNLER SIRAYLA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bakan Güler, YILDIRIMHAN’ın yanı sıra envantere girecek diğer kritik ürünleri de tek tek sıraladı. Tanıtılan ürünler arasında dünyanın en hafif sniper silahından, geniş bant kapatma kapasitesine sahip jammer sistemlerine kadar pek çok teknoloji yer alıyor.

Bakan Güler ürünleri şu şekilde sundu:

"Bugün sergilenen birbirinden kritik ürünlerimiz de işte bu çabalarımızın sonuçlarıdır. Şimdi bu ürünlerimizi sırayla döküyoruz: Gölgehan Jammer: Geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip. YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füzemiz: Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli füzemiz. Güçhan Turbo-fan Uçak Motorumuz: Bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen motorumuz. Onur Turbo-şaft Helikopter Motorumuz: Bütün türbin ve parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen motorumuz. PNR-53 Sniper: Kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğinde ve maksimum 2 bin 100 metre atış menziline sahip. Bu göreceğiniz ürünleri çok büyük fedakarlıklarla, Ar-Ge'mizde çalışan bir avuç insanımız üretmeye çalışıyorlar. Büyük bir gururla bu ürettiklerimizi sizlere şimdi sunuyorum"

