Türkiye'nin "lazer silah sistemi" sahneye çıkıyor

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA 2026, 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki temsilcilerinden FNSS, fuar kapsamında envanterdeki araçlarının yeni yeteneklerini ve gelecek nesil platformlarını sergileyecek.

HİBRİT GÜÇ: ALKA-KAPLAN

İlk kez IDEF 2025’te kamuoyuna tanıtılan ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS), geçen bir yıllık süreçte geliştirilen yeni yetenekleriyle SAHA 2026’da yerini alacak. ROKETSAN’ın ALKA lazer silah sistemi ile FNSS’nin KAPLAN Hibrit taşıyıcı platformunun entegrasyonuyla oluşan bu sistem, modern savaş sahasının en kritik tehditlerinden olan mini/mikro İHA’lar ve dolanan mühimmatlara karşı yüksek etkili bir savunma katmanı sunuyor.

SİSTEMİN ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR:

Entegre Enerji Yönetimi: FNSS tarafından tasarlanan dizel jeneratör ünitesi, aracın mobilite gereksinimlerini karşılarken ALKA lazer silahının ihtiyaç duyduğu yüksek voltajlı elektriksel gücü harici bir üniteye gerek duymadan sağlıyor.

Maliyet Etkin Savunma: Lazer teknolojisi sayesinde asimetrik tehditlerin imhasında geleneksel mühimmatlara oranla çok daha düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sunuluyor.

Hibrit Hareket Kabiliyeti: Elektrikli sürüş sistemi, verimli yakıt tüketimi ve yüksek tork kapasitesiyle operasyonel menzili artırıyor.

YENİ NESİL MUHAREBE ARAÇLARI VİTRİNE ÇIKIYOR

FNSS, fuar kapsamında ALKA-KAPLAN’ın yanı sıra muharebe sahasının çehresini değiştiren diğer stratejik platformlarını da tanıtacak:

PARS ALPHA 8x8: TEBER-II 30/40 Uzaktan Komutalı Kule entegre edilmiş olan bu yeni nesil zırhlı araç, uyarlanabilir silah sistemleri ve üstün beka kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Kullanıcı tercihlerine göre 30 mm’den 40 mm’ye kolayca yükseltilebilen ana silah gücü, platformu sahada esnek bir güç çarpanına dönüştürüyor.

ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı): Deniz Kuvvetleri envanterinde görev alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu en hızlı amfibi araç olan ZAHA, gemi-sahil intikalini yüksek süratle gerçekleştirerek karaya çıkış operasyonlarında zırhlı koruma ve ateş desteği sağlıyor.

PARS İZCİ 6x6: Teslimat sürecinde sona gelinen İZCİ, keşif ve iç güvenlik harekatları için optimize edilmiş komuta-kontrol mimarisi, yüksek mayın koruması ve çevikliğiyle birliklerin sahadaki "gözü" olma görevini üstleniyor.