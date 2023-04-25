Türkiye'nin saldırı uçağı: HÜRJET'in özellikleri neler? HÜRJET nedir?
TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve saldırı uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Peki HÜRJET nedir? HÜRJET'in teknik özellikleri neler? İşte HÜRJET ile ilgili bilgiler...
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş başarıyla tamamlandı.
Peki HÜRJET nedir? HÜRJET'in teknik özellikleri neler? İşte HÜRJET ile ilgili bilgiler...
HÜRJET NEDİR?
HÜRJET, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağıdır. HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesi ve bu sayede savaş pilotlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.
HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. HÜRJET’in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur.
Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.
HÜRJET’in bu özelliklerinin yanısıra; Hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine kullanılması, sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, vb.) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenmiştir.