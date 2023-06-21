TUSAŞ T925 görücüye çıktı! Paris Airshow''a damga vurdu

Türkiye'nin yeni helikopteri T925 ilk kez vitrine çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Genel Maksat Helikopteri ilk kez Paris Airshow'da sergilendi. İlk uçuşun 1 yıl sonra yapılması planlanıyor.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen T925 Genel Maksat Helikopteri ilk kez görücüye çıktı. Paris Airshow'da tanıtılan helikopterin test uçuşu 1yıl sonra yapılacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “T925 yapılırken deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurduk” dedi

Kotil Genel Maksat Helikopterinin orman yangınlarıyla mücadelede de rol alacağını belirtti.

Türkiye’nin güvenliklikte kullanılan helikopter ihtiyacını gidermeyi hedeflediklerini belirten Kotil 2026’da ilk teslimatın yapılacağını söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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