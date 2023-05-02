TUSAŞ'tan o iddialara sert yanıt

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

- İş akdi feshedilen eski çalışanımız tarafından sosyal medyada yapılan birtakım açıklamalar, ticari itibarımızı zedelemeye ve mevcut yargı sürecini etkilemeye yönelik gerçek dışı açıklamalardır. Bu kişi hakkında 'Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuş ve ilk derece yargılaması sonucunda adı geçen kişi hapis cezası almıştır. Zaten bu durum da açık kaynaklarda yer almaktadır. Yargılamanın devam etmesi sebebiyle yargıya saygımız, inancımız ve hukuki yükümlülüklerimiz doğrultusunda şirketimizce daha detaylı bir açıklama yapılamamaktadır.

NE OLMUŞTU?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Mühendislik Bölümü Eski Müdürü Remzi Barlas, Baykar firmasının 600 milyon TL yardım aldığını ve , TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA projesinin şartnamedeki teknik özelliklerden çoğunu yerine getirmesine rağmen AKINCI Projesi'nde daha az yeterliliğe sahip Baykar A.Ş.'ye ihalesiz verildiğini öne sürmüştü.