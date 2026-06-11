Üç milli silah aynı anda ateşlendi: Hedef gemi ortadan ikiye bölündü!

Mavi Vatan’da gövde gösterisi! Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nda düşmana korku, dosta güven veren nefes kesen anlar yaşandı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Üç milli silah aynı anda ateşlendi: Hedef gemi ortadan ikiye bölündü!
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Milli deniz sistemleri, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nda icra edilen atışlarda başarıyla kullanıldı. Tatbikat kapsamında ATMACA gemisavar füzesiyle su üstü hedefine, HİSAR-D RF güdümlü mermisiyle hava hedefine ve AKYA harp torpidosuyla denizaltından belirlenen hedefe atış gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında, ATMACA gemisavar füzesi, HİSAR-D RF güdümlü mermisi ve AKYA harp torpidosuyla atışlar icra edildi.

HEDEFLER TAM İSABETLE İMHA EDİLDİ

Denizkurdu Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı. Tatbikat kapsamında ATMACA gemisavar füzesiyle su üstü hedefine, HİSAR-D RF güdümlü mermisiyle hava hedefine ve AKYA harp torpidosuyla denizaltından belirlenen hedefe atış gerçekleştirildi. Tatbikat, milli savunma sanayi ürünlerinin farklı atış senaryolarında aynı harekat ortamında kullanılmasına imkan sağladı.

"MİLLİ MÜHENDİSLİK GÜCÜMÜZ CAYDIRICILIĞIMIZI GÜÇLENDİRİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, tatbikatta icra edilen atışların, Türk savunma sanayisinin sahadaki kabiliyetlerini göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

Görgün, konuya ilişkin tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında icra edilen atışlar, savunma sanayi ekosistemimizin Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına verdiği güçlü karşılığın somut göstergelerinden biri olmuştur. Milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz sistemlerin sahada başarıyla görev yapması, Mavi Vatan’daki caydırıcılığımızı daha da güçlendirmektedir. Başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız olmak üzere projelerde emeği bulunan tüm kurumlarımızı, şirketlerimizi, mühendislerimizi ve sahadaki personelimizi tebrik ediyorum."

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