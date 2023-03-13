Yerli zırhlı amfibi hücum aracı hazır: ZAHA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının talebi doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) projesi olarak FNSS Savunma Sistemleri AŞ tarafından geliştirilen ZAHA da ziyaretçilerin ilgisini çeken teknolojiler arasında yer alıyor.
Deniz piyadelerinin tehditlere açık kaldığı süreyi kısaltarak kıyıya hızlı hareket etme ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen ZAHA, üstün hareket kabiliyeti ve ihtiyaç halinde devreye alınabilen ateş gücüyle zırhlı muharebe aracı olarak da görev yapabiliyor. İşte ZAHA'nın özellikleri:
- Proje ile Havuzlu Çıkarma Gemisinde konuşlanmış birliklerin, zorlu deniz koşullarında sahile ve karadaki hedeflere güvenle intikalinin sağlanması amacıyla belirli seviyelerde balistik ve mayın korumasına sahip üç farklı konfigürasyonda (Personel Aracı, Komuta Aracı ve Kurtarma Aracı tedarik edilmesi planlanmıştır.
- Gövde tasarımı ve güçlü su jetleri ile denizde 7 knot ve karada 70 km/saat azami hıza sahip olan araçlar denizde ters dönme durumunda kendi kendini düzeltme kabiliyetinin yanında %60 dik eğimde ve %40 yan eğimde hareket edebilme, 2 m hendekten ve 90 cm dik engelden geçebilme kabiliyetine sahiptir.
- Proje kapsamında tedarik edilecek araçlar 12.7 mm makineli tüfek ve 40 mm bomba atarlı uzaktan komutalı silah sistemi ile yüksek atış gücüne sahiptir.