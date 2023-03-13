Yerli zırhlı amfibi hücum aracı hazır: ZAHA

- Gövde tasarımı ve güçlü su jetleri ile denizde 7 knot ve karada 70 km/saat azami hıza sahip olan araçlar denizde ters dönme durumunda kendi kendini düzeltme kabiliyetinin yanında %60 dik eğimde ve %40 yan eğimde hareket edebilme, 2 m hendekten ve 90 cm dik engelden geçebilme kabiliyetine sahiptir.