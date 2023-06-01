Yüz binlerce kişi TCG Anadolu'yu ziyaret etti! İstanbul ve İzmir'de 400 bin vatandaşla buluştu
11 Nisan'dan bu yana İstanbul ve İzmir'de ziyarete açılan TCG Anadolu, yüz binlerce vatandaşla buluştu. Konuyla ilgili MSB'den açıklama geldi. Faaliyetleri dolayısıyla İstanbul'dan ayrılacak TCG Anadolu'yu iki şehirde 400 bine yakın kişi görme fırsatı buldu.
Son olarak İstanbul'da Sarayburnu limanına demirleyen TCG Anadolu, planlı faaliyetleri dolayısıyla İstanbul'dan ayrıldı. TCG Anadolu'ya 11 Nisan'dan bu yana yapılan ziyaretlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.
TCG Anadolu, ilk olarak 11 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'a demirlemişti. Sarayburnu limanında ziyarete açılan TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaş ziyaret etmişti.
TCG Anadolu'nun İstanbul'dan sonraki durağı İzmir oldu. 3 Mayıs-15 Mayıs tarihlerinde Alsancak'a giden gemiyi burada da 148 binden fazla kişi ziyaret etti.
TCG Anadolu, 17 Mayıs'tan bu yana ise yeniden İstanbul'da Sarayburnu limanında ziyaret edildi.