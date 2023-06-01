Yüz binlerce kişi TCG Anadolu'yu ziyaret etti! İstanbul ve İzmir'de 400 bin vatandaşla buluştu

Son olarak İstanbul'da Sarayburnu limanına demirleyen TCG Anadolu, planlı faaliyetleri dolayısıyla İstanbul'dan ayrıldı. TCG Anadolu'ya 11 Nisan'dan bu yana yapılan ziyaretlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.