İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 62,9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüttü. Elde edilen veriler doğrultusunda dün Beylikdüzü ilçesinde operasyon için harekete geçildi. Belirlenen iki farklı adrese ve bir araca yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda D.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA KİLOLARCA EROİN VE METAMFETAMİN ÇIKTI

Gözaltı işleminin ardından polis ekipleri, tespit edilen adreslerde ve şüpheliye ait araçta kapsamlı arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Yapılan detaylı aramalarda 34 kilo 850 gram eroin ve 28 kilo 50 gram metamfetamin bulundu. Ele geçirilen toplam 62 kilo 900 gram ağırlığındaki uyuşturucu madde muhafaza altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan D.K.'nin emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri devam ediyor. Şüphelinin, buradaki işlemlerinin yarın tamamlanmasının planlandığı ve ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.