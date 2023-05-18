Hatay seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Hatay'da hangi aday daha çok oy aldı? Hatay'da hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Hatay Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...
Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarıştı.
2023 Hatay seçim sonuçları haberimizde. Hatay'da hangi aday daha çok oy aldı? Hatay'da hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Hatay Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...
HATAY SEÇİM SONUÇLARI (SEÇİM 2023)
|AÇILAN SANDIK (%)
|100
28. DÖNEM CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
|ADAYLAR
|ALDIĞI OY (%)
|48.03
|48.08
|3.57
SİYASİ PARTİLER
|PARTİLER
|ALDIĞI OY ORANI (%)
|VEKİL SAYISI
|0.06
|0
|33.91
|4
|12.20
|1
|28.39
|4
|8.02
|1
|3.25
|0
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