Muş seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Muş'da hangi aday daha çok oy aldı? Muş'da hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Muş Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

Muş seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
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Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarıştı.

2023 Muş seçim sonuçları haberimizde. Muş'da hangi aday daha çok oy aldı? Muş'da hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Muş Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

MUŞ SEÇİM SONUÇLARI (SEÇİM 2023)

AÇILAN SANDIK (%) 100

28. DÖNEM CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

ADAYLAR ALDIĞI OY (%)
Muş seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 1
Recep Tayyip Erdoğan
 39.12
Muş seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 2
Kemal Kılıçdaroğlu
 58.88
Muş seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 3
Sinan Oğan
 1.70

SİYASİ PARTİLER

PARTİLER ALDIĞI OY ORANI (%) VEKİL SAYISI
Muş seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 4
Vatan Partisi
 0.11 0 
Muş seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 5
AK Parti
 21.51 1
Muş seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 6
MHP
 16.60 0
Muş seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 7
CHP
 0 0 
Muş seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 8
İyi Parti
 5.54 0
Muş seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 9
YSP
 50.57 2
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