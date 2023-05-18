Şırnak seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Şırnak'ta hangi aday daha çok oy aldı? Şırnak'ta hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Şırnak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

Şırnak seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
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Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarıştı.

2023 Şırnak seçim sonuçları haberimizde. Şırnak'ta hangi aday daha çok oy aldı? Şırnak'ta hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Şırnak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI (SEÇİM 2023)

AÇILAN SANDIK (%) 100

28. DÖNEM CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

ADAYLAR ALDIĞI OY (%)
Şırnak seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 1
Recep Tayyip Erdoğan
 21.73
Şırnak seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 2
Kemal Kılıçdaroğlu
 75.85
Şırnak seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 3
Sinan Oğan
 2.44

SİYASİ PARTİLER

PARTİLER ALDIĞI OY ORANI (%) VEKİL SAYISI
Şırnak seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 4
Vatan Partisi
 0.06 0 
Şırnak seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 5
AK Parti
 21.45 1
Şırnak seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 6
MHP
 2.46 0
Şırnak seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 7
CHP
 8.70 0 
Şırnak seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 8
İyi Parti
 1.16 0
Şırnak seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 9
YSP
 62.68 3
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