Şırnak seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Şırnak'ta hangi aday daha çok oy aldı? Şırnak'ta hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Şırnak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...
Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarıştı.
2023 Şırnak seçim sonuçları haberimizde. Şırnak'ta hangi aday daha çok oy aldı? Şırnak'ta hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Şırnak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...
ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI (SEÇİM 2023)
|AÇILAN SANDIK (%)
|100
28. DÖNEM CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
|ADAYLAR
|ALDIĞI OY (%)
|21.73
|75.85
|2.44
SİYASİ PARTİLER
|PARTİLER
|ALDIĞI OY ORANI (%)
|VEKİL SAYISI
|0.06
|0
|21.45
|1
|2.46
|0
|8.70
|0
|1.16
|0
|62.68
|3
# şırnak # erdoğan oy oranı # kılıçdaroğlu oy oranı # 2023 seçimleri # seçim 2023 # genel seçimler # seçim sonuçları # cumhur ittifakı oy oranı # millet ittifakı oy oranıTekirdağ seçim sonuçları - Seçim 2023 Tokat seçim sonuçları - Seçim 2023 Trabzon seçim sonuçları - Seçim 2023 Tunceli seçim sonuçları - Seçim 2023