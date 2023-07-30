Ağustos 2023'te vizyona girecek 10 heyecan verici film!

Sinema dünyasında heyecanla beklenen Ağustos 2023 vizyon filmleri, büyük bir merakla ve heyecanla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrolarında yer alan yıldız isimler ve ilgi çekici senaryolarıyla, beyazperdede unutulmaz anlar sunacak bu güçlü yapımlar, sinema tutkunları için heyecan verici bir döneme işaret ediyor. Vizyon tarihleri geldikçe, filmlerin tanıtımları ve eleştirileri izleyicilere daha fazla ipucu sunacak, sinema salonları dolup taşacak. Bu yüzden, Ağustos ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak bu filmleri kaçırmamak için gözlerimizi ve kulaklarımızı açık tutmalıyız.

AĞUSTOS AYININ İLK HAFTASINDA VİZYONA GİRECEK 10 FİLM

1. Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası (4 Ağustos 2023)

Kaplumbağa Kardeşler, New Yorkluların kalbini kazanmak ve gizemli suç örgütüyle mücadele etmek için cesurca yola çıkarlar. Ancak, karşılarına çıkan mutant ordusuyla büyük bir mücadele vermek zorunda kalırlar. Macera, animasyon ve aksiyonun bir araya geldiği nefes kesici bir film!

2. Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor (4 Ağustos 2023)

Orman Çocuğu Kaka, arkadaşları Nini ve Ayı Çocuk'la birlikte, şeytani Tusuolar'ın kötü planlarını yok etmek için büyülü bir yolculuğuna çıkıyor. Dolu dolu aksiyon ve eğlence dolu bu epik animasyon, izleyicilere büyülü bir sinema deneyimi sunuyor!

3. Mir Anka (4 Ağustos 2023)

Eski bir Farsça kitabın, gençlerin hayatını bambaşka bir yöne sürüklediği bu korku dolu filmde, Buğra'nın sahaflardan aldığı gizemli eser, arkadaş grubunun kaderini değiştiriyor. Karnoha cin kabilesinin en korkunç üyesi Anka, masum bir müzisyen grubunu hedef alıyor ve korku dolu anlar yaşanıyor. Sinan'ın ölüm haberinin ardından ise Sena ve arkadaşları, gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalıyorlar.

4. Nefes Alma (4 Ağustos 2023)

Gizem dolu ormanda kaybolan bir karakter, yaşlı bir adamın esrarengiz kulübesiyle karşılaşır. İkilinin samimi sohbetleri başta dostça olsa da, zamanla korkunç bir sır ortaya çıkar ve durum tehlikeli bir hal alır.

5. Venüs'te Görüşürüz (4 Ağustos 2023)

18 yaşında ve ölmekte olan yetim bir kız biyolojik annesini bulmak için Avrupa'ya gitmek istemektedir. Ölümcül bir kazanın vicdan azabıyla sersemlemiş iyi kalpli genç bir adamla tanışınca onu da yolculuğuna katılması için ikna eder.

6. Meg 2: Çukur (4 Ağustos 2023)

Korku, gerilim ve aksiyon türündeki 2018 yapımı "Meg: Derinlerdeki Dehşet" filminin devamı olan "Meg 2: Çukur", devasa Meg'lerle ve amansız çevre yağmacılarıyla mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini anlatıyor.

7. Başkalarının Çocukları (4 Ağustos 2023)

Komedi, dram ve romantik türündeki film, 40 yaşındaki Rachel'ın çocuğu olmayan bir kadının hayatını anlatıyor.

8. Gölge Ajan: İstanbul'da Ölümcül Hesaplaşma (4 Ağustos 2023)

Gizemli bir eski Rus ajanı kayıplara karıştı. Rus devlet sırları tehdit altında. "GÖLGE" adlı ajan onu bulmakla görevlendirildi. Moskova'dan İstanbul'a uzanan gerilim dolu kovalamaca başlıyor.

9. Lanetli Miras: Yanlış Adres (4 Ağustos 2023)

Korku, gerilim ve gizem dolu bir filmde Asiye, geçmişine ait bir gerçeği keşfeder ve paranormal araştırma ekibinden yardım ister. Terk edilmiş bir evde yaşayacakları olaylar, Asiye'nin sakladığı sırrı açığa çıkarır. Gerilim dolu araştırma, yıllar boyunca saklı kalan sırrı ortaya çıkarır.

10. Rubinin Ailesi (4 Ağustos 2023)

Komedi ve dram türündeki bu film, doktor eşinin yaşadıklarından kaçarak sakin bir yere taşınan mühendis İbrahim Al-Ruby'nin komik ve duygusal hikayesini konu alıyor.