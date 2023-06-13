Hafta sonu ne izlesem diye düşünenlere: 7 film önerisi

Sinema, modern yaşamın hızlı temposundan kısa bir süre de olsa uzaklaşabilmek, keyifli birkaç saat geçirebilmek adında başvurulabilecek en etkili araçlardan biri. İşte bir solukta bitireceğiniz 7 film önerisi...

GHAHREMAN (2021) 7.5

74. Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü Juho Kuosmanen’ın Hytti Nro 6 (6 Numaralı Kompartıman) filmiyle paylaşan Ghahreman, Farhadi’nin kadrajını yeniden İran’a çevirdiği yapım olarak dikkat çekiyor. Senaryosu da Farhadi tarafından yazılan filmde Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh ve Fereshteh Sadre Orafaee gibi oyuncular yer alıyor.

DYLDA (2019) 7.2

Modern Rus sinemasının dikkat çeken yönetmenlerinden Kantemir Balagov, 2019 yapımı savaş-dram filminde izleyiciye sıra dışı bir anlatı sunuyor. Oyuncu kadrosunda Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Andrey Bykov, Igor Shirokov, Konstantin Balakirev ve Kseniya Kutepova gibi isimlerin yer aldığı film, aralarında Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” ödülü de dâhil olmak üzere pek çok önemli ödül almayı başardı.

LOS VERSOS DEL OLVIDO (2017) 6.5

Filmde, Şili’nin başkenti Santiago’daki ücra bir morgda çalışan yaşlı bir adamın, şehirdeki protesto gösterileri sonucunda öldürülen kimliği belirsiz genç bir kadına bir cenaze merasimi düzenleyebilmek için verdiği mücadele ve bu uğurda çıktığı sıra dışı yolculuk anlatılıyor…

NABARVENE PTACE (2019) 7.3

yazar Jerzy Kosinski’nin aynı isimli kitabından beyaz perdeye aktarılan film, Çek yönetmen Václav Marhou imzası taşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Petr Kotlar, Harvey Keitel, Stellan Skarsgård ve Barry Pepper gibi isimler sergiledikleri başarılı performanslarla, yapımın kendi türü içerisinde özel bir konuma yükselmesine önemli katkı sağlıyor.

CACHE (2005) 7.3

Fransız sinemasının önemli oyuncularından Daniel Auteuil ve Juliette Binoche, filmde mutlu bir evlilik süren bir çifte hayat veriyor… Ancak çiftin yaşamı, evlerine gönderilen gizemli kasetlerle bütünüyle değişiyor. Oldukça rahatsız edici bazı çizimlerle gelen bu gizemli kasetlerde ise ailenin gündelik yaşamdaki görüntüleri yer alıyor! Ancak ardı arkası kesilmeyen kasetlerin içeriği, ailenin kişisel yaşamlarına ve geçmişlerine odaklanmaya başladıkça, gerilimin boyutu ve temposu da artıyor…

HUNGRY HEARTS (2014) 6.4

Birbirlerinden oldukça farklı kişilik özelliklerine sahip olan ikili, milyonlarca insanın yaşadığı devasa New York’ta tesadüfen tanışıyor. Üstelik ikili arasındaki farklılık, mutlu birlikteliklerinin kaynağı haline geliyor. Kısa süre içerisinde evlenmeye karar veren çiftin huzur dolu günleri ise kucaklarına aldıkları çocukları yüzünden sona eriyor...

FEHER ISTEN (2014) 6.9

Fehér Isten, hikâyenin merkezinde yer alan iki karakterin (Lili ve Hagen) yaşamlarındaki kesitleri etkileyici bir şekilde beyaz perdeye aktarıyor. Mundruczó, Lili’nin çok sevdiği köpeğini bulma macerası ile Hagen’in tamamıyla yabancı olduğu bir dünyada verdiği hayatta kalma mücadelesine aynı anda odaklanarak, kendine özgü bir sinema dili oluşturmayı başarıyor.

Kaynak: https://listelist.com/9-haziran-haftanin-film-onerileri-2023/