Netflix komedi filmleri ,bu ay yayından kalkacak komedi filmleri
Netflix, her ay belli yapımları yayından kaldırıyor. Bu ay da yayından kalkacak imdb’si yüksek komedi filmlerini kaçırmayın.
CENNET GİBİ
Romantik Komedi arayanlara yönelik olan bu film, Netflix’te çok beğenilen yapımlardan biri. İmdb puanı 6.7 olan bu filmin konusu: Kalbi kırık bir mimarın yeni taşındığı evdeki maceraları konu alıyor.31 Temmuzda platformdan kalkacak bu filmi izlemeyi unutmayın.
KUNG FU PANDA: USTANIN SIRLARI
Ailecek izleyecek bir komedi arıyorsanız bu animasyon filmi tam size göre.27 Temmuzda yayından kalkacak bu filmin imdb puanı olarak 7.0 ile karşımıza çıkıyor.Bir seri filmi olan bu filmde 5 farklı hayvanın Kung Fu tarzını beraber harmanlamanın asıl güç olduğu ortaya çıkıyor.
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