Netflix komedi filmleri ,bu ay yayından kalkacak komedi filmleri

CENNET GİBİ

Romantik Komedi arayanlara yönelik olan bu film, Netflix’te çok beğenilen yapımlardan biri. İmdb puanı 6.7 olan bu filmin konusu: Kalbi kırık bir mimarın yeni taşındığı evdeki maceraları konu alıyor.31 Temmuzda platformdan kalkacak bu filmi izlemeyi unutmayın.

KUNG FU PANDA: USTANIN SIRLARI

Ailecek izleyecek bir komedi arıyorsanız bu animasyon filmi tam size göre.27 Temmuzda yayından kalkacak bu filmin imdb puanı olarak 7.0 ile karşımıza çıkıyor.Bir seri filmi olan bu filmde 5 farklı hayvanın Kung Fu tarzını beraber harmanlamanın asıl güç olduğu ortaya çıkıyor.