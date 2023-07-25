Netflix'in bu ay kaldıracağı komedi filmleri

Ülkemizde dizi ve film izlemek için sıklıkla tercih edilen bir platform olan Netflix, her ay bazı yapımları yayından kaldırıyor. Bu ay içerisinde de imdb puanı olarak yüksek bazı komedi yapımları da yayından kalkacak. Haberimizde sizler için bu yapımları derledik.

CENNET GİBİ

Romantik Komedi arayanlara yönelik olan bu film, Netflix’te çok beğenilen yapımlardan biri. İmdb puanı 6.7 olan bu filmin konusu: Kalbi kırık bir mimarın yeni taşındığı evdeki maceraları konu alıyor.31 Temmuzda platformdan kalkacak bu filmi izlemeyi unutmayın.

KUNG FU PANDA:USTANIN SIRLARI

Ailecek izleyecek bir komedi arıyorsanız bu animasyon filmi tam size göre.27 Temmuzda yayından kalkacak bu filmin imdb puanı olarak 7.0 ile karşımıza çıkıyor.Bir seri filmi olan bu filmde 5 farklı hayvanın Kung Fu tarzını beraber harmanlamanın asıl güç olduğu ortaya çıkıyor.